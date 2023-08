Es un trago amargo de pasar que se vuelve a recordar. Golden State Warriors perdió las Finales 2016 luego de ir ganando 3 a 1 en la serie contra Cleveland Cavaliers, y cuando parecía que la polémica se había acabado sobre esta gran final, un excompañero de LeBron James confesó que rompieron los códigos de la NBA en aquella dolorosa derrota de Stephen Curry y compañía.

¡A los hechos! En el Juego 4 de las Finales NBA 2016 Warriors vs. Cavaliers, Green golpeó en la ingle a LeBron y la liga decidió suspenderlo para el quinto partido. Draymond venía con tan buen nivel que no dudó en confesar que por su culpa al ser sancionado Golden State perdió aquel título.

“Una de las cosas más brutales por las que he tenido que pasar en mi vida. Si juego, ganamos, por supuesto. Así que siento que es mi culpa que perdimos. Absolutamente mi culpa. Pero no me siento mal por lo que hice en absoluto. Me pasó por encima y tuve una reacción natural. Quiero decir, no pasas por encima de un hombre adulto. Es una falta de respeto. Y si volviera a suceder, haría lo mismo: aléjate de mí”, confesó Draymond Green en 2017 para ESPN sobre su suspensión en las Finales NBA 2016 entre Golden State Warriors y Cleveland Cavaliers.

Excompañero de LeBron confesó que rompieron los códigos de la NBA contra Warriors

Channing Frye hizo parte de aquel equipo de Cleveland Cavaliers que se convirtió en el primero de la historia que gana unas Finales tras ir perdiendo 1 a 3, y en una conversación con el portal The Athletic confesó que LeBron James y compañía rompieron los códigos no escritos de la NBA al provocar de manera intencional a Draymond Green.

“Por supuesto. ¿Qué quieres decir? Por supuesto. Todos estaban tratando de provocarlo. ¿Estás bromeando? No debería haber tenido tantas faltas. No debería haber estado pateando a la gente en su ingle. No es culpa nuestra. Nosotros se supone que debemos tomar ventaja. Si el zapato de alguien estaba desatado, voy a pisar sus cordones. No hay daño, no hay falta. Es parte del juego. Él sabía que lo estábamos provocando. Si miras ese juego, todos estaban tratando de provocarlo. Y están enojados por eso. ¿Sabes por qué deberías haberte enojado? Las otras 25 técnicas. Técnicas locas”, le dijo a Frye al portal The Athletic sobre lo que hicieron LeBron y los Cavs para que Green terminara suspendido por un juego en las Finales NBA 2016 que perdieron Stephen Curry y Golden State Warriors.