La fuerte advertencia de la NBA a Damian Lillard por no querer ir a Lakers, Warriors y otros equipos

Habló fuerte y claro. La NBA se cansó de las especulaciones y no le tembló la voz para enviarle una fuerte advertercia a Damian Lillard por no querer ir a Los Angeles Lakers, Golden State Warriors y otros equipos que no sea Miami Heat. Incluso, se contempla un castigo si el base estrella sigue con esta narrativa.

¡A los antecedentes! Desde los primeros días de julio, Shams Charania, del portal The Athletic, publicó que Lillard no solo tendría al Heat como su destino preferido luego de pedirle un intercambio a Portland Trail Blazers para salir del equipo. Sería su única opción.

“Me dijeron que Damian Lillard solo quiere jugar para el Miami Heat”, informó Charania. Esto a la NBA no le gustó para nada y Dame le habría cerrado las puertas a equipos con los que lo vincularon en algún momento como fueron Los Angeles Lakers y Golden State Warriors.

Mientras que el mismo Lillard confesó que se reunió con LeBron James y Anthony Davis antes del inicio de la temporada 2021-22 y hablaron de cómo sería jugar juntos en los Lakers, Dame Time (Tiempo) también había confesado el gusto de cómo lo trataban los fans de los Warriors. Por ahora, no puede volver a descartar a estos y otros equipos sino será castigado por la mismísima NBA.

La fuerte advertencia de la NBA a Lillard por no querer ir a Lakers, Warriors y compañía

“La NBA envió un memorándum a sus 30 equipos de la NBA informándoles que han entrevistado a Damian Lillard y a su agente Aaron Goodwin sobre su postura de que solo quiere jugar en Miami. Sí, quiere un intercambio, como hemos informado a través de fuentes, que también su agente ha dicho públicamente que solo quiere jugar en Miami. La liga informó tanto a Lillard como a Goodwin que cualquier comentario futuro del tipo de que él solo quiere jugar en Miami lo someterá a medidas disciplinarias”, publicó Shams Charania, del portal The Athletic.