No fue casualidad que tuviera grandes historias a la hora de defender a jugadores de la talla de Michael Jordan, LeBron James y Stephen Curry. Un analista experto de la NBA reveló que aquel jugador que le rompió las costillas a Michael Jordan es el único al que LeBron James le tuvo miedo en una cancha del mejor baloncesto del mundo.

¡A los antecedentes! Uno de los protagonistas de esta historia contó el 9 de agosto de 2021 en el podcast Club Shay Shay la anécdota de cómo a los 19 años terminó fracturándole las costillas de Jordan por la intensidad defensiva con la que iba dejar huella tanto en Curry como en LeBron.

“Cuando le rompí las costillas, se quedó fuera tres meses y volvió con un promedio de 25. Y le decía a la gente: ’Si no fuera por esos tres meses de baja, tendría 35’ (…) Eso fue un año después de que se jubilara. Entonces, cuando estaba marcando a MJ (Michael Jordan), estaba como, no puedo dejar que tome el balón. Es tan fuerte, te sostiene, así que vi que estaba como, no puedo dejar que tome la pelota. Saca los brazos de la maldita manera. Y mi codo lo golpeó en las costillas”, reveló en el podcast Club Shay Shay el único jugador al que LeBron James le tuvo miedo en la NBA.

Luego de romperle las costilla a Michael Jordan, Metta World Peace, también conocido como Ron Artest, pasó de que Stephen Curry lo eligiera como uno de los defensores más difíciles que enfrentó porque “tenía las manos más fuertes que hayas visto en tu vida” a ser el único jugador al que LeBron Jamesle tuvo miedo en una cancha de la NBA según un analista experto.

LeBron jugó 21 partidos contra Metta Sandiford-Artest en la NBA, y a pesar que terminó con 13 victorias y 8 derrotas, cada vez que lo enfrentaba había un ambiente de miedo e intimidación. “Ron Artest es probablemente el único jugador, o uno de los pocos que vi intimidar físicamente a LeBron James durante su carrera”, reveló Brian Windhorst, de ESPN.