El debate por saber quién es el GOAT de la NBA revivió de la mano de la revelación de Los Angeles Lakers en la temporada 2022-23 y como respuesta un portal especializado, Fadeaway World (Mundo), recordó aquellas declaraciones de un siete veces campeón que descartaron a LeBron James como el mejor jugador de la historia.

Austin Reaves se ganó un nuevo contrato con los Lakers por cuatro años y más de $53.8 millones de dólares luego de promediar por juego 16.9 puntos y 44.3% de efectividad en triples durante los NBA Playoffs 2023. A la hora de responder si LeBron merecía una estatua por parte del equipo de Los Ángeles, el escolta reveló quién es su GOAT.

“Él vino a Los Ángeles en un momento en el que no estaba teniendo mucho éxito y lo que fue en dos o tres años, ya sabes, puso una pancarta (título) en la viga, así que ¿por qué no? Significa, en mi opinión, que es el mejor jugador que jamás haya jugado“, le dijo Reaves al portal Sports Illustrated (Deportes Ilustrados). La respuesta perfecta a la figura de los Lakers iba a ser de un peso pesado.

Salió 7 veces campeón, descartó a LeBron y eligió al mejor jugador de la historia

Robert Horry jugó por 16 temporadas en la NBA y clasificó en todas las campañas a los Playoffs. Además, se retiró tras la temporada 2007-08 con siete títulos: dos con Houston Rockets, tres con Los Angeles Lakers y los otros dos con San Antonio Spurs. Este exjugador, sin saberlo, le había dado la respuesta perfecta a Austin Reaves el primero de junio de 2023 por decir que LeBron James es el GOAT.

“Creo que MJ (Michael Jordan) es uno, Kobe es dos y LeBron es tres. Le digo a la gente que no creo que MJ tuviera un defecto en su juego. La gente dice que no disparó triples, él podía disparar triples cuando quería disparar. No necesitaba disparar triples porque no podías evitar que fuera al hoyo o tirando hacia arriba en la J. Kobe era igual. Creo que LeBron es un maldito gran jugador”, argumentó Horry en el episodio del podcast All The Smoke (Todo El Humo) del primero de junio de 2023.