Las campanas de boda parecen estar sonando cada vez más fuerte en una de las relaciones más polémicas que involucra a dos leyendas de la NBA. La ex esposa de Scottie Pippen tiene una relación con uno de los hijos de Michael Jordan, y tras el anuncio que se casarán, Larsa publicó un mensaje que confirmaría todo.

¡Oh, oh! Luego de 19 años de matrimonio, Scottie y Larsa Pippen decidieron separarse, pero eso no significó que la exesposa de la leyenda de Chicago Bulls se iba a alejar del mundo de la NBA, ya que salió con los jugadores Tristan Thompson y Malik Beasley. Ahora, es la actual pareja de Marcus Jordan.

Cuando todo parecía que era amor y felicidad en la relación entre uno de los hijos de Michael Jordan y la ex de Scottie Pippen, MJ soltó un contundente “no” cuando le preguntaron si estaba de acuerdo con esta relación. El video se hizo viral y la respuesta de Larsa y Marcus no se hizo esperar.

El mensaje de la ex de Pippen que confirmaría el matrimonio con el hijo de Jordan

Marcus Jordan a le confesó a Brice Sander, del portal ET, que su padre sí estaba de acuerdo con la relación con Larsa y decidió hacer el anuncio que “estamos buscando una ubicación” cuando le preguntaron si pensaba casarse con la ex de Scottie Pippen. Y ahí no paró todo. Larsa parece que terminó de confimar las malas noticias para su exesposo.

Larsa Pippen reveló que no sabe lo que Scottie piensa de la relación con el hijo de Michael Jordan, pero el saber que se casaría con uno de los hijos de aquel excompañero que no para de atacar cada vez que puede no sería una buena noticia para el exChicago Bulls. Sobre todo, si la ex de la leyenda de la NBA publicó el siguiente mensaje que confirmaría el futuro matrimonio: “Está en proceso”.