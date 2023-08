Se reveló por qué Jordan no dejó que le dieran dinero a una persona de la calle

Se reveló por qué Michael Jordan no dejó que le dieran dinero a una persona de la calle

La competitividad de Michael Jordan y el buscar siempre mejorar y ser el mejor no solo se veía en las canchas de la NBA. A la hora de no hacerles las cosas fáciles y querer que sean mejores, MJ fue el protagonista de una anécdota en la que no dejó que le dieran dinero a una persona de la calle. Charles Barkley lo contó todo.

Jordan y Barkley jugaron 39 partidos en la NBA con un saldo a favor para Charles de 20 victorias. Los exjugadores se volvieron tan cercanos que Jordan no dudaba en darle consejos al ganador del premio MVP de 1993. Uno lo hizo millonario y el otro generó polémica.

A pesar de que hoy en día Michael Jordan no se habla con Charles Barkley por algunas críticas en contra de MJ, el exjugador de la NBA reveló en el podcast Steam Room (Cuarto de Vapor) aquel consejo que le dio ‘Air’ para firmar con Nike y hoy en día ser millonario. En esa ocasión lo hizo en buen tono y no fue tan radical como en la historia de este relato.

Michael Jordan y Charles Barkley estuvieron en 2005 en el show de Oprah Winfrey y en ese momento se reveló por qué Jordan no dejó que el exMVP de la NBA le diera dinero a una persona de la calle. MJ fue contundente y hasta le pegó en la mano a Barkley.

“Iba a darle algo de dinero a un vagabundo una noche y él (Jordan) me golpeó la man. Y él dijo: Si puede decir: ‘¿puedo tener algo de cambio (dinero)’. Puede decir bienvenido a McDonald’s, puedo ayudarlo por favor?”, reveló Barkley en 2005 sobre la leyenda de Chicago Bulls y la NBA.