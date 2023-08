Las grandes figuras de la NBA están decididas a que su legado vaya más allá de las duelas del mejor baloncesto del mundo y en un anuncio oficial, Steve Kerr dio a conocer cuál es su nuevo equipo. ¿Sorprendió a Stephen Curry, Golden State Warriors y toda la liga?

Antes de que Bob Myers confirmara que dejaba de ser el gerente general de los Warriors tras once temporads, Kerr había dicho que “mi situación contractual no está, ni debería estar, en lo más alto de la lista”. Sin embargo, en Golden State no piensan así porque al entrenador le queda solo un año de contrato.

Mike Dunleavy Jr., nuevo GM de Golden State Warriors, confirmó que la prioridad del equipo es renovar tanto a Steve Kerr como a Klay Thompson antes de que inicie el campamento de entrenamientos el 2 de octubre para evitar el drama de cara a la temporada NBA 2023-24. ¿Cambiarán de parecer con el anuncio del entrenador de Stephen Curry y compañía? Nada que ver.

¿Sorprendió a Curry, Warriors y toda la NBA? Kerr anunció su nuevo equipo

En vísperas a debutar como entrenador princial del equipo de Estados Unidos en el Mundial de Baloncesto 2023 el sábado 26 de agosto contra Nueva Zelanda, Steke Kerr anunció por medio de unas declaraciones publicadas por un equipo de fútbol de España que tiene un nuevo club como propietario. ¡Uf! Respiraron de alivio Golden State Warriors y Stephen Curry.

Luego de que el equipo RCD Mallorca confirmara que Kerr se suma como accionista del equipo, el entrenador sostuvo en la página oficial de su nuevo club que “soy amigo de Andy Kohlberg (presidente y máximo accionista del Mallorca) y estuvimos juntos este verano. Me dijo que ha habido un cambio en la propiedad y me ofreció la opción de ser parte del nuevo grupo inversor. Estoy muy motivado, estuve en Mallorca el pasado verano viendo un partido, apoyando al equipo y convirtiéndome en su fan. Es una oportunidad muy emocionante”.

¿Cuándo inicia la temporada NBA 2023-24?

Según el calendario oficial de la NBA para la temporada 2023-24, la campaña inicia el martes 24 de octubre con dos partidos: Los Angeles Lakers vs. Denver Nuggets (19:30 ET) y Golden State Warriors vs. Phoenix Suns (22:00 ET).

Los refuerzos de Golden State Warriors para la NBA 2023-24

Golden State Warriors rompió el mercado y decidió hacer un polémico intercambio para firmar a Chris Paul como principal refuerzo para la NBA 2023-24. Además, los Dubs también firmaron a Cory Joseph y Dario Saric como nombres importantes y eligieron en el Draft a Brandin Podziemski y Trayce Jackson-Davis.