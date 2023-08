LeBron James puso en duda que iba a continuar en la NBA luego de ser barrido con Los Angeles Lakers en las Finales de la Conferencia Oeste 2023, pero una vez que confirmó que no se retira, ‘El Rey’ aseguró lograr un récord histórico que ni el mismísmo Michael Jordan consiguió.

“El día que no pueda darle todo al juego en la cancha es el día en que terminaré. Por suerte para ustedes, ese día no es hoy”, dijo LeBron el 12 de julio de 2023 y se puso en marcha la preparación para la temporada número 21 de James en la NBA. ¡Buenas noticias para Lakers!

A la hora de la comparación con Michael Jordan, la longevidad es un punto a favor de LeBron James, ya que MJ se retiró con 15 temporadas jugadas, no llegó a las 21 campañas de ‘El Rey’ y con 39 años promedió 20 puntos por juego a pesar de no tener una pierna en las mejores condiciones. A la leyenda de Chicago Bulls no le alcanzó para lograr el récord que aseguró Bron.

Ni Jordan lo hizo: El récord histórico que tiene asegurado LeBron con los Lakers

El Top-4 de los jugadores con el mejor promedio de puntos por juego en una temporada 21 en la NBA tendrá a un nuevo integrante en el primer lugar. Kevin Garnett promedió por juego 3.2 puntos, Robert Parish 3.7, Dirk Nowitski 7.3 y Vince Carter 7.4. ¿Un desafío fácil para LeBron James?

LeBron jugará su temporada número 21 en la NBA, y con el argumento que nunca bajo de 20.9 puntos como promedio por juego en una temporada, ‘El Rey’, salvo una catástrofe deportiva, tiene asegurado el récord de ser el jugador con el mejor promedio de puntos por partido en una temporada número 21 del mejor baloncesto del mundo. Ni Michael Jordan lo hizo.