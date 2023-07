Una vez más, el mundo de la NBA vuelve a confirmar que Michael Jordan era un jugador diferente, único e incomparable. En esta ocasión, un exjugador que supo ser campeón en dos ocasiones con Los Angeles Lakers hizo una increíble confesión sobre MJ: “Promedió 20 puntos por partido en una pierna”.

Y no solo eso. Uno de los protagonistas de esta historia también llegó a la cima de la NBA como entrenador al liderar a los Cleveland Cavaliers de LeBron James a ganar el título en 2016. Con esta experiencia, Ty Lue se dio el lujo de presumir que jugó con Jordan al hacer una sorprendente revelación.

Luego de los dos títulos que ganó con Lakers en 2000 y 2001, Lue llegó a los Washington Wizards y se encontró con la gran sorpresa que iba jugar con Michael Jordan. ‘Air’ salió por segunda vez del retiro y decidió volver a la NBA con 38 años. No estaba en las mejores condiciones físicas, pero el talento único de MJ volvió a salir a la luz.

‘Promedió 20 puntos por partido en una pierna’: La increíble revelación sobre Michael Jordan

Michael Jordan jugó dos temporadas en Washington Wizards, y a pesar que no clasificó a los Playoffs, llegó a disputar 82 partidos en su última temporada en la NBA (2002-03), solo se perdió 22 juegos, terminó con un promedio por partido de 21.2 puntos, 5.9 rebotes, 4.4 asistencias y sorprendió a una figura de la liga como lo es Tyronn Lue.

“Cuando lo conocí por primera vez, estaba asombrado, hombre. Solo por tener la oportunidad de ver a Jesús Negro en persona. Estaba asombrado. Mi primer año jugando con él, simplemente no sabía qué hacer. Tirarle el balón para él cada vez, solo ponte de pie, pero te hipnotiza como juega. No me importa si tenía 40 años. Sí, tenía 40. Promedió 20 puntos por partido en una pierna porque tenía un problema en la rodilla y jugó los 82 partidos. Eso solo te dice quién es“, reveló Ty Lue sobre Jordan en el podcast ‘All The Smoke’ (Todo el Humo).