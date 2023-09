Una de las novelas con mayor suspenso en la temporada baja de la NBA 2023-24 sigue sin resolverse, y frente a la supuesta baja de uno de los posibles destinos, Golden State Warriors surge como posibilidad para que se dé un intercambio que tendría a James Harden jugando con Stephen Curry.

¡A los antecedentes! Luego de una temporada y media en Philadelphia 76ers en la que llegaron dos veces a las semifinales de los NBA Playoffs, Harden se cansó del gerente general Daryl Morey y dijo que “es un mentiroso y nunca formaré parte de una organización de la que él forme parte“.

Boom… La bomba sobre el intercambio que pidió James Harden explotó en el mundo de la NBA y uno de los primeros equipos en sonar fue Los Angeles Clippers. Sin embargo, uno de los reporteros más confibales en la liga lo bajó como candidato para ir por ‘La Barba’. ¿Se ilusionan Golden State Warriors y Stephen Curry?

El intercambio de Warriors para que Harden juegue con Curry en la NBA

“Intentaron negociar a James Harden, y ese intercambio no se produjo. Y por lo que tengo entendido, fueron los Clippers quienes dijeron: ‘Está bien, aquí no hay acuerdo. Vamos a seguir adelante‘. Y aunque supongo que ciertamente podrían llegar a un acuerdo a mitad de temporada, supongo que esto es lo que harán”, dijo Brian Windhorst, de ESPN.

Con los Clippers fuera del radar, por ahora, el portal especializado Fadeaway World (Mundo) propuso el siguiente intercambio para que Golden State Warriors ponga a temblar a rivales como LeBron James y Los Angeles Lakers con el dúo de Stephen Curry y James Harden.

Golden State Warriors recibe a James Harden.

Philadelphia 76ers recibe a: Andrew Wiggins, Moses Moody y Gary Payton II.

¿Cuándo inicia la temporada NBA 2023-24?

Según el calendario oficial de la NBA para la temporada 2023-24, la campaña inicia el martes 24 de octubre con dos partidos: Los Angeles Lakers vs. Denver Nuggets (19:30 ET) y Golden State Warriors vs. Phoenix Suns (22:00 ET).

Los refuerzos de Golden State Warriors para la NBA 2023-24

Golden State Warriors rompió el mercado y decidió hacer un polémico intercambio para firmar a Chris Paul como principal refuerzo para la NBA 2023-24. Además, los Dubs también firmaron a Cory Joseph y Dario Saric como nombres importantes y eligieron en el Draft a Brandin Podziemski y Trayce Jackson-Davis.

¿Cuántos títulos tiene Stephen Curry en la NBA?

‘El Chef’ tiene la misma cantidad de campeonatos que LeBron James hasta el 2023 luego del último triunfo de Golden State Warriors en el 2022. Stephen Curry ha ganado cuatro títulos en la NBA: 2014-15, 2016-17, 2017-18 y 2021-22.