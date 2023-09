El legado de LeBron James tiene una oportunidad de oro a la hora de trascender más alla de las estadísticas de la NBA. Incluso, ni el mismísimo Michael Jordan pudo conseguir el récord mundial que ‘El Rey’ romperá con Los Angeles Lakers en 75 partidos.

Uno de los argumentos más fuertes para llegar a considerar a LeBron como el GOAT (Mejor Jugador de Todos los Tiempos) se dio el 7 de febrero de 2023 cuando superó los 38.387 puntos de Kareem Abdul-Jabbar y se convirtió en el máximo anotador en la historia de la NBA. Cuando se dé el récord protagonista de esta historia le pondrá aún más presión a Jordan.

Michael Jordan se retiró de la NBA tras 15 temporadas en las que ganó seis títulos con Chicago Bulls y anotó un total de 38.279 puntos incluyendo los anotados en Playoffs. MJ quedó a 11.458 unidades del récord de Oscar Schmidt como el máximo anotador en la historia del baloncesto. ¡LeBron James lo tiene en la mira!

Ni Jordan lo hizo: El récord mundial que LeBron romperá con Lakers en 75 partidos

Oscar Schmidt es conocido como uno de los mejores jugadores en la historia del baloncesto que nunca jugó en la NBA. El alero, nacido en Brasil, tiene el récord de ser el jugador con más puntos (49.737) en la historia del básquetbol. Todo apunta a que LeBron James se lo quitará en la temporada 2023-24.

LeBron viene de jugar 71 partidos con Los Angeles Lakers incluyendo los Playoffs 2023. ‘El Rey’ iniciará la NBA 2023-24 a 2.004 puntos del récord mundial de Oscar Schmidt, por lo que deberá jugar 75 encuentros con un promedio por juego de 26.7 puntos y así será el máximo anotador en la historia del baloncesto. Algo que Michael Jordan no pudo conseguir.

¿Cuándo inicia la temporada NBA 2023-24?

Según el calendario oficial de la NBA para la temporada 2023-24, la campaña inicia el martes 24 de octubre con dos partidos: Los Angeles Lakers vs. Denver Nuggets (19:30 ET) y Golden State Warriors vs. Phoenix Suns (22:00 ET).

¿Cuántos títulos tiene LeBron James en la NBA?

LeBron James va en búqueda de los seis campeonatos de Michael Jordan y hasta el 2023 tiene cuatro títulos en la NBA: Miami Heat (2011-12, 2012-13), Cleveland Cavaliers (2015-16) y Los Angeles Lakers (2019-20).

¿Cuántos títulos ganó Michael Jordan en la NBA?

‘Air’ jugó por 15 temporadas, llegó a seis finales y estuvo en dos equipos: Chicago Bulls y Washington Wizards. A la hora de disputar la gran final, Michael Jordan ganó seis títulos en la NBA y terminó invicto cada vez que disputó una serie por el trofeo Larry O’Brien.