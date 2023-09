Todo parece indicar que Golden State Warriors eligió quién será su próximo hombre grande estrella para la temporada NBA 2023-24. Dwight Howard se entrenó con los Dubs y ya se fitró qué decidió Stephen Curry sobre la llegada del excompañero de LeBron James al equipo de San Francisco.

Shams Charania soltó la bomba que un ocho veces All-Star de la NBA como lo es Howard se iba a reunir con los Warriors. ¡Boom! Se acercaba la firma del pívot, pero Kendra Andrews, de ESPN, retrocedió un cambio y explicó por qué no estaba tan próximo a verlo con el uniforme de Golden State.

En medio de la incertidumbre sobre si Dwight Howard ocupara el lugar 14 del roster de Golden State Warriors para la temporada NBA 2023-24, surgió un reporte que el mismo Draymond Green confirmó sobre la decisión que habría tomado Stephen Curry acerca de la llegada del exjugador de Los Angeles Lakers.

Lo que Stephen Curry decidió sobre la llegada de Dwight Howard a Warriors

“Un día, un día, no todo se filtrará. Un día. Bien por ti, por cierto, Jason. Pero un día, todo no se filtrará. tengo un sueño”, fue la respuesta de Draymond Green para confirmar el reporte de Jason Dumas sobre la decisión que habrían tomado los veteranos de Golden State Warriors, Stephen Curry, Klay Thompson y compañía, para aprobar o negarse a la llegada de Dwight Howard.

“Fuente: Dwight Howard ha concluido su proceso de entrevista de dos días con los Warriors. La decisión podría llegar hoy (20 de septiembre) mismo. Los veteranos han aprobado la idea de incorporar a Dwight. Ahora se dirigirá a Los Ángeles para entrenar con Draymond y CP3 (Chris Paul) el jueves (21)”, publicó Dumas, del portal Bleacher Report. Malas noticias para LeBron James, un excompañero reforzaría a un rival directo de Los Angeles Lakers en la Conferencia Oeste.

¿Cuándo inicia la temporada NBA 2023-24?

Según el calendario oficial de la NBA para la temporada 2023-24, la campaña inicia el martes 24 de octubre con dos partidos: Los Angeles Lakers vs. Denver Nuggets (19:30 ET) y Golden State Warriors vs. Phoenix Suns (22:00 ET).

Los refuerzos de Golden State Warriors para la NBA 2023-24

Golden State Warriors rompió el mercado y decidió hacer un polémico intercambio para firmar a Chris Paul como principal refuerzo para la NBA 2023-24. Además, los Dubs también firmaron a Cory Joseph y Dario Saric como nombres importantes y eligieron en el Draft a Brandin Podziemski y Trayce Jackson-Davis.