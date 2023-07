La afición del mejor baloncesto del mundo quedó con ganas de ver un año más a Michael Jordan en Chicago Bulls luego de una última temporada dominante que los llevó a ganar el segundo Three-Peat (tres títulos consecutivos) en la NBA. ¿Qué hubiera pasado si esto pasaba? MJ tuvo la respuesta.

Los Bulls terminaron como uno de los dos mejores equipos de toda la temporada 1997-98, el otro fue Utah Jazz, con marca de 62 victorias y 20 derrotas. Llegaron los Playoffs y Jordan junto con Scottie Pippen y compañía sufrieron más de lo esperado, pero la jerarquía terminó pesando.

En primera ronda barrieron a New Jersey Nets en tres juegos. Después, Chicago Bulls le ganó a Charlotte Hornets en 5 partidos y en las Finales de la Conferencia Este derrotaron a Indiana Pacers en un Juego 7. Ya en la gran final, Michael Jordan terminó como el MVP de las Finales NBA 1998 tras promediar por juego 33.5 puntos. Fue el sexto título de MJ.

Jordan reveló qué hubiera pasado si jugaba un año más con los Bulls en la NBA

Michael Jordan dejó en claro que si Phil Jackson no seguía como entrenador en Chicago Bulls se iba a retirar de la NBA. ¡Y lo cumplió! Sin embargo, MJ no se guardó nada y en su serie ‘The Last Dance’ (El Último Baile) reveló qué hubiera pasado si jugaba un año más en su mítico equipo. ¡Boom! Aquí llegó la sorprendente revelación.

“Es enloquecedor porque sentí que podríamos haber ganado siete (títulos). Realmente creo eso. Puede que no lo hayamos hecho, pero hombre, simplemente no poder intentarlo, eso es algo que no puedo aceptar, por la razón que sea. Simplemente no puedo aceptarlo. ¿Firmaría por un año? Sí, firmaría por un año. Había estado firmando un año para eso. ¿Phil (Jackson) lo habría hecho? Sí. Ahora, Scottie (Pippen), tendrías que haber tenido que convencerlo un poco. Pero si Phil iba a estar allí. Si Dennis (Rodman) iba a estar allí. Si MJ iba a estar allí para ganar nuestro séptimo, Pip no se lo iba a perder”, reveló Jordan en la serie ‘The Last Dance’ (El Último Baile).