Las noticias en el mundo de la NBA no paran de cara al inicio de una nueva temporada, donde LeBron James y Stephen Curry son noticia recientemente debido a los nuevos acompañantes o refuerzos que tienen en la mira.

Nuevo acompañante de LeBron

Con una épica reacción en Instagram, LeBron James pidió por un acompañante en Los Angeles Lakers. ¿La NBA se lo permite?

La sorpresa de Golden State Warriors

En menos de 24 horas, Golden State Warriors sorprendió y tendría a otro refuerzo para Stephen Curry en la temporada NBA 2023-24.

¿Cuándo inicia la temporada NBA 2023-24?

Según el calendario oficial de la NBA para la temporada 2023-24, la campaña inicia el martes 24 de octubre con dos partidos: Los Angeles Lakers vs. Denver Nuggets (19:30 ET) y Golden State Warriors vs. Phoenix Suns (22:00 ET).