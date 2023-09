La afición de Golden State Warriors tuvo una jornada el 25 de semptiembre llena de noticias para la temporada NBA 2023-24. Los Dubs anunciaron un nuevo refuerzo, Steve Kerr habló de la renovación de su contrato y en menos de 24 tendrían a otra incoporación para Stephen Curry y compañía.

Mike Dunleavy Jr., gerente general de los Warriors, atendió a los medios de comunicación y dijo que el equipo podría ir en búsqueda de dos jugadores o uno solo para completar los lugares 14 y 15 que tienen disponible en el roster para contratos fijos. Ya se sumó un basquetbolista más con un contrato doble vía.

Golden State Warriors anunció el 25 de septiembre de 2023 que firmaron al pívot de 21 años Usman Garuba con un contrato doble vía que le permitirá jugar 50 partidos de la temporada NBA 2023-24. Primer refuerzo confirmado para Stephen Curry y en menos de 24 horas podría llegar otro.

Warriors sorprende y en menos de 24 horas tendría a otro refuerzo para Curry

Mientras que el entrenador Steve Kerr afirmaba en conferencia de prensa sobre la renovación de su contrato que “me siento muy bien con mi posición aquí y quiero estar aquí. No estoy estresado por eso. Soy perfectamente capaz de entrenar ya sea que me quede un año o con una extensión. Pero espero estar aquí”; Shams Charania, del portal The Athletic, dio el nombre del que sería el próximo refuerzo de Golden State Warriors.

“El delantero agente libre Rodney McGruder está ultimando un acuerdo con los Golden State Warriors, me dicen fuentes. McGruder competirá por un lugar en el plantel del campamento de los Warriors“, publicó Charania en X (Twitter). El escolta, de 32 años, lleva siete temporadas en la NBA con un promedio por juego de 5.8 puntos y viene de jugar 32 partidos con Detroit Pistons en la temporada 2022-23.

¿Cuándo inicia la temporada NBA 2023-24?

Según el calendario oficial de la NBA para la temporada 2023-24, la campaña inicia el martes 24 de octubre con dos partidos: Los Angeles Lakers vs. Denver Nuggets (19:30 ET) y Golden State Warriors vs. Phoenix Suns (22:00 ET).

¿Cuántos títulos tiene Stephen Curry en la NBA?

‘El Chef’ tiene la misma cantidad de campeonatos que LeBron James hasta el 2023 luego del último triunfo de Golden State Warriors en el 2022. Stephen Curry ha ganado cuatro títulos en la NBA: 2014-15, 2016-17, 2017-18 y 2021-22.

Los refuerzos de Golden State Warriors para la NBA 2023-24

Golden State Warriors rompió el mercado y decidió hacer un polémico intercambio para firmar a Chris Paul como principal refuerzo para la NBA 2023-24. Además, los Dubs también firmaron a Cory Joseph y Dario Saric como nombres importantes y eligieron en el Draft a Brandin Podziemski y Trayce Jackson-Davis. Mientras que Lester Quiñones y Usman Garuba jugarán con el equipo de San Francisco bajo la modalidad de contrato doble vía.