La relación entre Stephen Curry y Michael Jordan se quitó el polvo que tenía por unos años sin ser noticia. Pero nada mejor que hacerlo con un desafío por parte de la estrella de Golden State Warriors a la hora de revelar el jugador NBA contra el que le gustaría jugar.

Todo empezó en 2019 cuando Jordan fue contundente al decir que “Curry sigue siendo un gran jugador, pero todavía no entraría en el Salón de la Fama. No lo haría”. Claro está, ‘El Chef’ no había ganado un cuarto campeonato con los Warriors y tampoco se había convertido en el máximo anotador de triples en la historia de la NBA.

En 2021, Stephen Curry tuvo la oportunidad de entrevistar a Michael Jordan y la estrella de Golden State Warriors no dudó en confesar que “la primera pregunta, simplemente la solté. Y él dijo: ‘Salón de la Fama en la primera votación, no hay problema’. Tema solucionado y el desafío estaba por llegar.

¿Sale del retiro? El desafío de Stephen Curry a Michael Jordan

Stephen Curry se enfrentó a una ronda de preguntas rápidas del portal Complex y luego de descartar a LeBron James y revelar el jugador con el que desearía jugar, llegó la hora de plantearle un desafío al mismísimo Michael Jordan. ¿La leyenda de Chicago Bulls y de la NBA sale del retiro?

El desafío está planteado porque Complex le preguntó a Curry por un jugador contra el que le gustaría jugar y la respuesta fue contundente: “Michael (Jordan)”. La emoción que hubiera generado ver a MJ y a Steph jugando en la misma era de la NBA. ¡Ay, Dios mío! Lastimosamente, será muy difícil que ‘Air’ a los 60 años le cumpla el deseo a la estrella de Golden State Warriors.

*Ver video desde 0:54