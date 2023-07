¿Se despide de Golden State Warriors? Stephen Curry no aseguró que siga jugando para Steve Kerr

El nombre de Stephen Curry empezó a ser tendencia en Twitter en 3, 2, 1. ¿Qué pasó? Se preguntaron los fanáticos de la NBA y de Golden State Warriors. ‘El Chef’ ganó un torneo aficionado de golf y al día siguiente soltó una bomba al no asegurar que seguirá jugando con Steve Kerr como entrenador.

¡Todo tiene una explicación! Monte Poole, del canal NBC Sports (Deportes), instaló la narrativa que en los Warriors había cierto nivel de preocupación porque no se garantizaba que Bob Myers, Kerr y Curry, siguieran en el equipo en el caso que uno de ellos se fuera de Golden State. Dicho y hecho.

Myers dejó de ser el gerente general de Golden State Warriors tras 12 años y cuatro títulos en un periodo de ocho temporadas. A Steve Kerr le queda un año más de contrato y Stephen Curry tiene vínculo con el equipo de San Francisco hasta el final de la temporada NBA 2025-26. Lo de no seguir jugando para Kerr no se trata de que ‘El Chef’ se vaya a despedir de los Dubs, esta historia es sobre la posibilidad que Steph logre uno de los pocos objetivos que le faltan en su carrera.

A los cuatro títulos NBA, dos premios MVP en temporada regular y uno en Finales, nueve selecciones All-Star, dos títulos de anotación y al récord de ser el máximo anotador de triples de la historia, Stephen Curry le podría sumar una medalla de oro en los Juegos Olímpicos que todavía no ha ganado. Sin embargo, ‘El Chef’ no aseguró que siga jugando con Steve Kerr cuando el entrenador de Golden State Warriors sea el coach de la Selección de Estados Unidos en los Juegos Olímpicos París 2024.

“Esa es la única pieza de un currículum que al entrenador siempre le gusta bromear que no tengo. Ya está reclutando para la próxima temporada, o el próximo verano. Apoyaré a los muchachos en el Campeonato Mundial de este año. Yo sé que representarán bien a EE. UU. y se llevarán el oro a casa. No tengo idea de cómo será el próximo verano. Obviamente, es una ventaja adicional que el entrenador Kerr lidere esa carga. Me encantaría jugar para él cualquier día de la semana, así que veamos cómo va el verano de 2024“, respondió Curry cuando en el programa NBA Hoy, de ESPN, le preguntaron si jugaría con el Dream Team de USA en los Juegos Olímpicos París 2024.