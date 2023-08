Golden State Warriors no lo pensó dos veces y salió de los dos jóvenes más talentosos del equipo, Jordan Poole y James Wiseman, porque quieren volver a ganar otro título cuanto antes. Consciente de esto, Stephen Curry lanzó una advertencia sobre los nuevos Dubs que pone a temblar a LeBron James, Los Angeles Lakers y toda la NBA.

La gran apuesta de los Warriors para la temporada NBA 2023-24 es un 12 veces All-Star llamado Chris Paul. Aunque CP3 dijo que “diablos, no. No hay manera. No hay manera” cuando le preguntaron si un viajero en el tiempo le hubiera dicho que iba a jugar en Golden State, Curry dejó en claro lo que les puede dar esta estrella.

“Sobre CP (Chris Paul), creo que nos da un elemento y un cambio de velocidad que necesitábamos incluso en la serie de los Lakers porque comenzó a convertirse en una especie de ataque de movimiento y aumento de triples”, sostuvo Stephen Curry en el podcast del ‘Los Reales’ y las advertencia a toda la NBA estaba por llegar.

La advertencia de Curry sobre los nuevos Warriors que pone a temblar a toda la NBA

Desde la Postemporada NBA 2014, Golden State Warriors estuvo seis veces en los Playoffs y en todas las ocasiones llegó a las Finales. Sin embargo, Los Angeles Lakers apareció en la temporada 2022-23 y eliminaron a los Dubs en semifinales. Se acabó la oportunidad de revalidar el título y Stephen Curry empezó a palpitar la campaña 2023-24.

Cuando los Warriors inicien la temporada NBA 2023-24 el martes 24 de octubre vs. Phoenix Suns a las 22:00 ET, el equipo de San Francisco ya no será visto como el campeón que todos le quieren ganar. Por ese motivo, Curry envió una fuerte advertencia en el podcast de Gilbert Arenas, ‘Sin Escalofríos’, que pone a temblar a LeBron James, Los Angeles Lakers y toda la NBA: “Ahora somos los cazadores, no los cazados… Este año es la carrera”.

¿Cuándo inicia la temporada NBA 2023-24?

Según el calendario oficial de la NBA para la temporada 2023-24, la campaña inicia el martes 24 de octubre con dos partidos: Los Angeles Lakers vs. Denver Nuggets (19:30 ET) y Golden State Warriors vs. Phoenix Suns (22:00 ET).

Los refuerzos de Golden State Warriors para la NBA 2023-24

Golden State Warriors rompió el mercado y decidió hacer un polémico intercambio para firmar a Chris Paul como principal refuerzo para la NBA 2023-24. Además, los Dubs también firmaron a Cory Joseph y Dario Saric como nombres importantes y eligieron en el Draft a Brandin Podziemski y Trayce Jackson-Davis.

¿Cuántos títulos tiene Stephen Curry en la NBA?

‘El Chef’ tiene la misma cantidad de campeonatos que LeBron James hasta el 2023 luego del último triunfo de Golden State Warriors en la NBA 2022. Stephen Curry ha ganado cuatro títulos en la NBA: 2014-15, 2016-17, 2017-18 y 2021-22.