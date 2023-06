La temporada baja de la NFL 2023 sigue con un receptor estelar libre en el mercado, pero la paciencia se empieza a agotar en el mundo de New England Patriots con DeAndre Hopkins. ¿Todo listo para que vaya a Dallas Cowboys tras una dura sentencia?

Hopkins fue dejado en libertad por parte de Arizona Cardinals tras 3 temporadas en las que registró 17 touchdowns y 2.696 yardas en 35 partidos. De inmediato empezaron los rumores sobre cuál sería el próximo equipo del cinco veces Pro Bowl y ahí aparecieron nombres como el de Cowboys y Patriots.

Dez Bryant, exjugador de Dallas Cowboys, invitó a DeAndre Hopkins a un video en vivo de Instagram y dejó abierta las puertas de una posible llegada con un mensaje desde marzo de 2023. Ha recorrido mucha agua desde aquel entonces e incluso los Vaqueros firmaron al receptor Brandin Cooks, pero Jerry Jones no descartó la llegada de este receptor estelar.

¿Listo para ir a Cowboys? La sentencia que le hicieron a Hopkins en Patriots

Luego de que Jerry Jones dijera que Dallas Cowboys “no descartan ninguna posibilidad”, pero que es “poco probable” que firmen a DeAndre Hopkins, el receptor estelar visitó las instalaciones de New England Patriots y todo parecía indicar que iba a ser dirigido por Bill Belichick. Sin embargo…

Según informó Dianna Russini, de ESPN, Hopkins estaría contemplando las ofertas de Patriots y Tennessee Titans. Frente a este escenario, llegó la setencia en el mundo del equipo de New England hacia el receptor estelar. “Por mucho que me gustaría que New England firmara a DHop, es hora de aceptar que no sucederá. Obviamente, no sabemos qué le ofrece Belichick, pero voy a suponer que es, como mínimo, una oferta decente. Entonces, Hop quiere más dinero o realmente no quiere ser parte del equipo de los Patriots. Honestamente, el camino es malo”, publicó un aficionado de la NFL en la página de Reddit de los Patriots.