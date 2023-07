Parece que fuera ayer cuando en aquel primero de febrero de 2023 Tom Brady anunció que se retiraba por segunda vez de la NFL. Todo parece indicar que en esta ocasión sí fue definitivo, pero de un momento a otro apareció Tampa Bay Buccaneers, soprendrió a toda la liga y… ¿Anunció el regreso de TB12?

San Francisco 49ers tenía todo listo para hacer un intercambio por Brady, pero Tom se les adelantó y anunció su retiro. Luego, apareció Miami Dolphins con el rumor que podría convencer al quarterback más ganador en la historia del Super Bowl de regresar a los emparrillados, y ahora surgió una supuesta pista por parte de los Bucs para pensar que el retorno es posible.

¡Oh, oh! Tom Brady se retiró tras 23 temporadas en la NFL, siete títulos en el Super Bowl, cinco premio MVP del Súper Tazón y tres de temporadas regular, 89.214 yardas por pase y 649 touchdowns en campaña regular y 13.400 yardas por pase y 88 pases de anotación en Playoffs. ¿El exmariscal de campo quedó con ganas de más?

¿Buccaneers anunció el regreso de Tom Brady? La pista que sacude a toda la NFL

Tom Brady le dijo al portal Sports Illustrated (Deportes Ilustrados) el primero de junio de 2023 que “estoy seguro de que no volveré a jugar, así que traté de dejar eso en claro y odio seguir profesando eso, porque ya se lo he dicho a la gente muchas veces”. ¿Tema acabado? Una pista de Tampa Bay Buccaneeers diría que no.

Los Buccaneers presentaron el miércoles 12 de julio de 2023 una edición especial de su uniforme al que llamaron ‘Creamsicle‘. El color naranja del jersey retro no fue lo único que sorprendió. En la página oficial del equipo de Tampa Bay apareció a la venta la camiseta número 12 de Brady con el diseño de uno de los uniformes que se usará en la temporada NFL 2023 y de inmediato surgió la pregunta… ¿Los Bucs anunciaron que Tom regresa del retiro? Mmm…