Argentina se encuentra convulsionada por un intimidante mensaje que le dejaron a Lionel Messi en su ciudad natal Rosario, en la provincia de Santa Fe, durante la madrugada de este jueves dos de marzo. Eran cerca de las 3:20 de la mañana, cuando uno de los supermercados de la cadena Único, firma que pertenece a la familia de Antonela Roccuzzo, fue atacado a tiros (se contabilizaron en total 14).

“Messi, te estamos esperando. Javkin también es narco, no te va a cuidar”, fue la nota que menciona tanto al astro futbolístico como al intendente de Rosario Pablo Javkin, desatando así, a las pocas horas de conocida la noticia, un ida y vuelta de especulaciones y de acusaciones entre los diferentes frentes políticos, principalmente, entre los dos más representativos -y a la vez antagónicos- que este año se disputarán la presidencia del país.

¿Cuáles son las hipótesis que circulan por estas horas en Rosario sobre el mensaje que recibió Lionel Messi?

En un primer momento, aparentaba ser un caso más de inseguridad, de los tantos que azotan a Rosario y a diferentes puntos de la Argentina cada día (la situación en el país sudamericano a nivel económico y social es alarmante). No obstante, a medida que avanzó la investigación, no descartan que también pueda llegar a tratarse de una interna entre grupos identificados con la mafia del narcotráfico (hoy Rosario es el epicentro del comercio de drogas ilegales).

Por otra parte, desde el oficialismo nacional, por el momento se mantienen -hasta no tener mayores indicios de que esté enlazado con otro asunto y sea insostenible reconocer la razón real- en la postura de considerarlo como un nuevo caso aislado de violencia y delincuencia, que tomó mayor repercusión en los medios por el escrito que menciona a Lionel Messi.

Asimismo, aunque para el afuera sea inaudito, en la capital no pueden desechar la hipótesis de que la acérrima rivalidad entre Newell's y Rosario Central tenga que ver. Brevemente, como para que se entienda, no suena descabellado que integrantes de los Canallas busquen asustar a Messi (los rosarino marcan que la impunidad de disparar y que no pase nada es moneda corriente) ante las versiones que indican que estaría pensando en jugar profesionalmente para los leprosos desde mediados del 2023. En Argentina, todas las teorías mencionadas pueden ser posibles.

La interna de la política argentina saca provecho

En diciembre del 2023, la derecha y la izquierda pelearán por quedarse con la presidencia. Por lo que la imagen del jugador que logró el campeonato mundial en 2022 es buscado tanto por una corriente como por la otra. Y este caso le cayó como anillo al dedo a la política albiceleste. En ese sentido, Mauricio Macri, uno de los actores más característicos al respecto en el país del Cono Sur de América, que casualmente estuvo con Lionel Messi en los premios The Best por ostentar el cargo de presidente ejecutivo de la FIFA, emitió su opinión y le lanzó la responsabilidad al gobierno actual.

''Esto es terrible. Otra advertencia al gobierno nacional y al de Santa Fe de que no se puede convivir con el narco. Hay que combatirlo con decisión. A fin de año esto empieza a cambiar. Todo mi apoyo a Leo, Antonela y sus familias'', escribió Macri en su cuenta de Twitter.