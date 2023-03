La madrugada de este jueves 2 de marzo del 2023 se despertó con lo que fue el ataque narco hacia el supermercado rosarino "Unico" el cual pertenece a la familia de Antonela Rocuzzo, esposa de Lionel Messi. De esta manera, la noticia impactó en todo el mundo tras haberse encontrado un mensaje escrito dirigido hacia el jugador argentino: "Messi, te estamos esperando. Javkin también es narco, no te va a cuidar".

En este contexto, y como puede saberse, el mejor jugador del mundo y su familia no se encontraban en el país al momento en el que el hecho se concretó ya que el campeón en Qatar 2022 recibió hace tan solo 48 horas el premio al mejor jugador del mundo en la gala de "The Best" organizada por la FIFA.

Sin embargo, se espera que Messi regrese a la Argentina dentro de poco tras el ataque al negocio familia de su esposa y en esta ocasión podrás dar cuenta de cuándo se dará esto.

Messi volverá a la Argentina después del ataque narco hacia el supermercado de la familia Rocuzzo

Aclarado este panorama, puede decirse que la vuelta de Messi a la Argentina tras el ataque al supermercado no encuentra carácter alguno con esta situación sino que, por otro lado, el motivo de su aterrizaje será meramente deportivo.

De esta forma, se espera que el ex Barcelona llegue al país en la fecha posterior al 19 de marzo, instancia en la que jugará ante el Rennes por la Liga de Francia para posteriormente arribar a la Argentina con el fin de disputar los partidos amistosos de la fecha FIFA.

En base a lo citado, puede saberse que la Argentina se medirá ante Panamá el jueves 23 de marzo en el Estadio Más Monumental mientras que el martes 28 de marzo jugará ante Curazao en el Estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero.