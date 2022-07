El viernes 8 de julio se estrenará en HBO Max "Uncharted: Fuera del Mapa", una de las películas más taquilleras en lo que va del año. Con Tom Holland, Mark Wahlberg y Antonio Banderas como protagonistas, el film que dura 1 hora con 56 minutos llega a la plataforma de streaming a pocos meses de su estreno en todas las salas de cine.

Basada en la exitosa franquicia de videojuegos creada por Naughty Dog, la cinta nos presenta a "Nathan Drake (Tom Holland) y muestra su primera aventura en la búsqueda del tesoro con su bromista socio Victor ‘Sully’ Sullivan (Mark Wahlberg)", explica la sinopsis. Y añade: "En una epopeya de acción y aventuras que se extiende por todo el mundo, los dos van en busca del mayor tesoro jamás encontrado y, al mismo tiempo, siguen las pistas que pueden llevar al hermano perdido de Nathan”.

La película que fue un éxito en taquilla y en términos generales también fue bien recibida por la crítica estrenará una segunda parte, aunque al momento no hay fecha anunciada. HBO Max, que también confirmó que próximamente estrenará "Spider-Man No Way Home", sigue sumando films de calidad en su catálogo.

+Uncharted: Fuera del Mapa l Tráiler Oficial

¿Cómo ver "Uncharted: Fuera del Mapa"?

La película se puede ver en la página oficial de HBO Max, plataforma a la que podés acceder haciendo CLICK AQUÍ. Una vez registrado, ingresas con tu usuario y contraseña.

Horario de estreno