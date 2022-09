Federico Valverde empieza a hacerse un nombre en el fútbol europeo y en la historia del Real Madrid. 'Pajarito', o el 'Halcón' como dice apodarse ahora, ya sabe lo que es ganar títulos importantes con el conjunto 'merengue', así como también jugar partidos clave con la camiseta 'blanca'. Ahora, buscará que ese éxito en España también lo pueda llevar a la selección de Uruguay.

El mediocampista de 24 años es uno de los jugadores que se ha ganado el cariño del hincha 'madridista' a base de esfuerzo, entrega y garra. La definición de un jugador hecho y derecho para la selección uruguaya y que espera a explotar en el Mundial de Qatar 2022. Aunque estas características no siempre definieron el juego de este jugador. En esto su construcción y sus inicios como futbolista profesional fueron decisivos.

Pasando a un repaso en su carrera: debutó a muy corta edad en Peñarol de Uruguay, con sólo 16 años. Rápidamente fue comprado por Real Madrid, aunque tuvo un fugaz paso por Deportivo La Coruña, donde supo enfrentar un mal momento de la institución que, al final, se fue al descenso. Un duro golpe para su etapa temprana como jugador, pero del que supo aprender para poderle hacer frente a sus inicios en los 'merengues'. Aprovechó las oportunidades que tuvo y hoy es un titular indiscutido.

Ahora forma parte de la nueva camada de la selección de Uruguay de jóvenes figuras que empiezan a hacerse un lugar en el equipo titular por su buen desempeño en Europa. El Mundial de Qatar 2022 será el primero que juegue con 'La Celeste' y espera a ser tan determinante como en Real Madrid. Pero además de todos estos datos sobre Valverde, aquí te contamos más sobre su vida, su familia, sus gustos y un poco de su historia.

15 COSAS QUE NO SABÍAS SOBRE FEDERICO VALVERDE

1. La coincidencia de la fecha de nacimiento con un ídolo 'madridista'

Coincidencias de la vida o en este caso el fútbol, Federico Valverde nació el 22 de julio de 1998 en Montevideo. La fecha coincide con la de uno de los ídolos que tuvo Real Madrid en sus años '80 y '90. Emilio Butragueño también nació un 22 de julio, aunque de 1963. Otra particularidad que tiene con el 'Buitre' es que el año en que nació el uruguayo fue el último que tuvo el español como jugador profesional (se retiró en Celaya de México).

2. De 'Pajarito' a 'Halcón', la historia de los apodos de Valverde

Cuando lo descubrieron, nació 'Pajarito'. Gabriel, el descubridor de Fede Valverde, lo empezó a denominar de esa manera por su estatura y destreza para moverse en el campo de juego. De hecho, el propio mediocampista confirmó esto en una entrevista con Onda Cero. "Cuando era pequeño me llamaban 'Pajarito', porque un míster me decía que cuando jugaba al fútbol volaba", dijo. Ahora, su apodo es el 'Halcón', algo que el propio jugador ha impuesto tal como firmó una publicación en redes sociales cuando Uruguay logró la reciente clasificación al Mundial de Qatar 2022. Ese sobrenombre, según medios uruguayos, se lo impuso el entrenador Diego Alonso.

3. El difícil paso de infantiles a las categorías formativas de Peñarol

Los inicios de Federico Valverde de chico no fueron sencillos. Si bien la rompía en las categorías infantiles de Peñarol, el paso a las formativas con 14 años lo complicó. Jugaba de enganche con características típicas y una inteligencia notable para interpretar el juego. Sin embargo, el físico no le favorecía y eso llevó a que perdiera la titularidad en séptima división.

4. El rol de su mamá, clave para que no abandone el fútbol

Al no ser titular es natural que Valverde llegue a un punto de explotar y querer largar el fútbol. De hecho, cuando disputó un torneo en Brasil, cansado de no jugar, llamó a su mamá y le pidió irse. Ella intervino diciéndole que se quede y llamando incluso a los entrenadores para que lo dejen jugar. Al final, le dieron minutos y su situación fue mejorando con el tiempo.

5. El amistoso entre Peñarol y Uruguay que lo cambió y lo metió de lleno en las juveniles charrúas

Como no era titular, naturalmente, no tenía oportunidades en la selección juvenil uruguaya. De Peñarol, Alejandro Garay, entrenador de la Sub-14 'celeste' llamó a siete futbolistas, pero no a Valverde. Sin embargo, uno de los captadores de Peñarol, Néstor Tito Goncalvez, pidió a Garay de hacer un amistoso entre los que quedaron de Peñarol y los convocados al seleccionado. ¿Cómo terminó el partido? 4-0 en favor del conjunto 'carbonero' con un Federico Valverde que fue figura. A partir de allí, fue convocado y llamado a las juveniles uruguayas siempre.

6. El 'Chueco' Perdomo, el entrenador que cambió por completo a Valverde

José 'Chueco' Perdomo fue entrenador de Valverde en la sexta división de Peñarol. Por aquel entonces, 'Pajarito' seguía siendo enganche, pero el DT, que jugaba un 4-3-3 lo trató de ubicar de interior, algo que no le gustaba al joven futbolista. Naturalmente, la posición no le favorecía, pero Perdomo lo ayudó. El problema era que al joven Federico no le gustaba correr (insólito pensando el jugador que es hoy). ¿Qué hizo el técnico? Lo sacó del equipo. Tuvieron que pasar dos partidos para que el propio Valverde se le acerque y le diga: "Creo que lo entendí", según una nota publicada por FIFA. A partir de allí, jugó de interior y se fue convirtiendo en el jugador con entrega y garra que conocemos hoy.

7. Los clubes de Europa que quisieron a Valverde antes que Real Madrid

Sus grandes demostraciones de fútbol en Peñarol y en las selecciones juveniles de Uruguay llamaron la atención de varios clubes de Europa y no sólo de Real Madrid. Arsenal fue el equipo que más cerca estuvo de ganar su ficha. Llegó a hacer una oferta de 3.4 millones de euros y hasta invitó a 'Pajarito' a las instalaciones del club y a realizar algunas prácticas incluso con el plantel de Primera. Sin embargo, Peñarol lo invitó al plantel de Primera y evitó su venta rápida. Chelsea y Barcelona fueron los otros dos clubes que siguieron de cerca a Valverde antes de que lleguen los 'merengues'.

8. Un informe médico casi trunca su fichaje a Real Madrid

La historia entre Fede Valverde y Real Madrid pudo haberse frustrado. Es que los informes médicos que le habían hecho al uruguayo antes de su fichaje no fueron para nada alentadores. "No puede firmar, casi está desnutrido, su físico no va a aguantar", sentenciaron. Así, el mediocampista bien pudo no haber llegado a Madrid, pero los directivos 'merengues' insistieron en su fichaje y el resultado no pudo haber sido mejor.

9. La polifuncionalidad de Fede Valverde: llegó a jugar como defensor central

¿Sabías que Fede Valverde llegó a jugar como defensor central? Sí, y lo hizo ya jugando para el Real Madrid Castilla. Sucedió en 2017 en un encuentro ante Gernika por el grupo II de la Segunda División B de aquel entonces. El partido terminó 0-0, algo positivo teniendo en cuenta que el uruguayo nunca había jugado en tal posición. Lo hizo en una línea de cuatro defensores en donde tenía a su lado, en la posición de lateral derecho a Achraf Hakimi. Otras figuras conocidas con las que jugó ese partido fueron Sergio Díaz y los hermanos Luca y Enzo Zidane (hijos de Zinedine).

10. Rechazó un premio importante en Deportivo La Coruña

Federico Valverde jugó en el Deportivo La Coruña en la temporada 2017-18. Jugó un total de 25 partidos con el 'Dépor' y no pudo ayudarlo a evitar el descenso de LaLiga de España. Más allá de ello, su paso por este equipo fue muy bueno, incluso llegando a ganar premios como el mejor jugador del mes de octubre a comienzos de campaña. Pero, cuando fue votado por segundo mes consecutivo, decidió rechazar el premio. ¿El motivo? "Renunció personalmente a este reconocimiento de noviembre al no considerarse merecedor de tal distinción", advirtió la institución. Humildad.

11. Cómo conoció a Mina Bonino, su pareja y madre de su hijo

Mina Bonino es la pareja de Federico Valverde. Ella es una periodista deportiva argentina, fanática de River Plate, y que dejó todo una vez que afianzó su relación con el futbolista. Se conocieron a través de redes sociales y así floreció el amor hasta que fruto de ello, el 20 de febrero de 2020, nació Benicio, su hijo.

12. ¿Cómo es Federico Valverde como padre y qué espera de su hijo?

Así como se nota un gran crecimiento como futbolista, a Federico Valverde la paternidad lo hizo madurar como persona. Si bien no puede pasar tanto tiempo como quisiera con Benicio debido a sus compromisos futbolísticos, así lo ha descrito y destaca el rol de Mina Bonino en este sentido: "Lo disfruto todos los días y cada día aprendo algo nuevo, me hizo madurar muchísimo mi hijo. Mi señora es la que hace el esfuerzo de levantarse en la noche para que yo pueda descansar y para que mi trabajo esté bien". Respecto al futuro del pequeño, Valverde no tiene dudas. "No le gusta mucho el fútbol, que sea lo que él quiera", afirmó en una entrevista para AUFTV.

13. ¿Valverde fuera del campo de juego? Un buen cocinero

Así como lo leen, Federico Valverde destaca en la cocina y no es algo que lo insinúe él mismo, sino algunos de sus compañeros en Real Madrid. En una publicidad navideña, Nacho y Álvaro Odriozola se encargaron de develar que al uruguayo se le da muy bien la cocina e incluso sabe hacer los platos típicos de su país. Nada mal.

14. ¿Qué trabajo hubiese tenido Valverde si no era futbolista?

En un video para AUFTV, el 'Halcón' Valverde respondió un llamativo ping-pong de preguntas, que hasta se volvió viral en redes sociales por algunas respuestas que dio. Entre las que sorprende es el trabajo que hubiese tenido si no hubiese sido futbolista profesional. Después de pensarlo un poco, dijo que hubiese sido DJ, aunque ni él se lo crea.

15. ¿Un talento oculto de Fede Valverde?

Como parte de ese ping-pong de preguntas y respuestas, que hasta dijo que "no le gustan los colores", Valverde también reveló un talento oculto que tiene. Según él, se le da muy bien el inglés y hasta lo demostró con una frase.