Durante los últimos días, en las redes sociales no se habla más que la session que Shakira le dedicó a su ex esposo, Gerard Piqué. Además, los fanáticos de la cantante recordaron la canción que le había dedicado a su otra pareja.

Antes de comenzar su relación de 12 años con el exitoso futbolista internacional, la celebridad había estado en pareja casi 10 años con Antonio De la Rúa, abogado e hijo del ex presidente de la Nación Argentina.

Aquella relación tampoco había terminado en buenos términos, ya que Shakira habría comenzado su romance con Gerard Piqué mientras se encontraba en pareja con De la Rúa. Una vez culminada su relación, la cantante colombiana le dedicó una popular canción.

El tema llamado "Lo que más" fue lanzada en 2010 y tiene un ritmo y una letra bastante nostálgica, en la que cuenta cómo la relación se fue desgastando poco a poco hasta terminar en malos términos. La parte más representativa de esto dice lo siguiente:

"Sabe Dios, todo el amor que juramos Pero hoy nada es lo mismo Ya no vamos a engañarnos Es que soy, una mujer en el mundo Que hizo todo lo que pudo No te olvides ni un segundo"

Cuántas veces nos salvó el pudor

Y mis ganas de siempre buscarte

Pedacito de amor delirante

Colgado de tu cuello un sábado de lluvia a la cinco de la tarde

Sabe Dios, cómo me cuesta dejarte

Y te miro mientras duermes, más no voy a despertarte

Es que hoy se me agotó la esperanza

Porque con lo que nos queda de nosotros ya no alcanza

Eres lo que más he querido

En la vida lo que mas he querido

Eres lo que más he querido en la vida

Lo que más he querido

Cuántas veces quise hacerlo bien

Y pequé por hablar demasiado

No saber dónde, cómo, ni cuándo

Todos estos años caminando juntos

Ahora no parecen tanto

Sabe Dios, todo el amor que juramos

Pero hoy nada es lo mismo

Ya no vamos a engañarnos

Es que soy, una mujer en el mundo

Que hizo todo lo que pudo

No te olvides ni un segundo

Que eres lo que más he querido

En la vida lo que más he querido

Eres lo que más he querido en la vida

Lo que más he querido