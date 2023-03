Como si se tratara de una broma, el ciudadano David Godoy a través de un hilo en Twitter relató su historia con su documento militar (libreta militar en Colombia), en el que en lugar de su fotografía, apareció la de Cristiano Ronaldo haciendo un particular rostro cuando vestía la camiseta del Real Madrid.

Y es que a través de su cuenta de Twitter expuso su caso públicamente y allí nombró al Ejército Nacional de Colombia, todo en pro de resolver este impasse, que además resultó siendo bastante gracioso y rápidamente se hizo viral en la red social del pájaro azul.

Con el texto: “bien costoso que es tramitar la libreta militar para que me la generen con la foto de Cristiano Ronaldo. pregunto y me dicen que no saben qué hicieron mis fotos, debo llevarlas esencialmente otra vez ¿por qué juegan con el tiempo de la gente?”, pues lo expresado por Godoy.

Sin embargo, el órgano de Reclutamiento en el país Cafetero respondió: “es importante mencionar que internamente se efectuará una revisión de los procedimientos efectuados en el trámite de la tarjeta militar, que coadyuve a identificar plenamente si se trató de una conducta individual por parte del usuario, que pudiese generar responsabilidad previa autorización de la autoridad competente”.

Es decir, según el Comando de Reclutamiento y Control de Reservas colombiano, indica que “la tarjeta militar digital Es un trámite gratuito que se realiza de forma compartida entre el ciudadano y la autoridad”. Y además, él cargó siete imágenes “que no corresponden a las del ciudadano”, así que fue el usuario el que publicó las fotografías de Cristiano Ronaldo; esto de acuerdo con el Ejército colombiano.