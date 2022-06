Los streamers de habla-hispana vivirán una jornada histórica este sábado cuando se realice la segunda edición de los famosos encuentros de boxeo que organiza Ibai Llanos. La Velada del Año 2 tendrá lugar en el Pabellón Olímpico de Badalona con, al menos, cinco peleas entre famosos creadores de contenidos y otras personalidades del espectáculo español, y promete romper récords en la plataforma Twitch.

Ibai Llanos ha montado un éxito con La Velada del Año en 2021 y esta vez quiere subir la apuesta con su segunda edición este 25 de junio de 2022 donde habrá hasta cinco peleas y también habrá actuaciones de famosos artistas como Duki, Nicki Nicole, Bizarrap, Quevedo y Rels B. Pero, a pesar de este nuevo evento, el famoso creador de contenidos de Bilbao ya planea lo que será La Velada del Año 3.

El propio Ibai confirmó que habrá una tercera edición de esta velada boxística, pero con una gran novedad y es que él mismo se subirá al ring para cumplirle a sus seguidores y también por gusto personal. Lo intentó hacer este año, pero no tuvo éxito. Ahora, buscará hacerlo para el evento en 2023. "Prometí subirme pero soy un auténtico desgraciado y no pude centrarme en el deporte como quería (...) Mi intención es estar preparado para La Velada 3", aseguró en una entrevista a Infobae.

Pero no sólo quiere sacarse el gusto subiéndose al ring, Ibai también quiere a un oponente particular, que no es otro que una famosa leyenda del fútbol, y hasta se animó a desafiarlo. ¿De quién se trata? "Un rival que me vendría bien a mí, por una cuestión de físico, es Ronaldo Nazário. Sería una pelea histórica, aunque no se si él se va a querer meter en esto, pero bueno… la vida da muchas vueltas y tenemos muy buena relación", deslizó.

Hay mucha expectativa con La Velada del Año 2 por lo que promete ser un mega evento, que podría romper récord de viewers en Twitch. Pero con esta nueva idea que tiene Ibai de invitar a Ronaldo para el próximo año para que sea su rival, podría ser un antes y un después. Por el momento, el brasileño continúa centrado en su trabajo como empresario y como dueño de clubes como Valladolid y Cruzeiro. ¿Se vendrán cositas con el brasileño?