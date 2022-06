La Velada del Año 2, evento de boxeo organizado por el streamer español Ibai Llanos, se llevará a cabo este sábado 25 de junio en el Pabellón Olímpico de Badalona. A partir de las 17:00 horas de España podremos observar cinco peleas y la presentación de cinco artistas internacionales.

Se estarán enfrentando Carola vs. Spursito, Paracetamor vs Ari, Momo vs Viruzz, Luzu vs Lolito y Bustamante vs. Jagger. El árbitro principal del evento será Salvador Salvá.

Los cinco artistas internacionales que se estarán presentando en La Velada del Año 2 son Rels B, Nicki Nicole, Bizarrap, Quevedo y Duki. Cada uno de los shows durará 20 minutos aproximadamente.

La Velada del Año 2: fecha y hora

La Velada del Año 2 será MAÑANA, sábado 25 de junio a las 17:30 horas de España en el Pabellón Olímpico de Badalona, un recinto muy popular en Barcelona. Para ver el evento hace CLICK AQUÍ.

¿Cómo estará organizada la jornada?