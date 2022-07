Netflix estrenó este viernes 1° de julio los últimos dos capítulos de Stranger Things temporada 4, la serie creada por los Hermanos Duffer que es furor en el mundo entero. Es por ese motivo que Spotify lanzó una playlist con todas las canciones que te salvarían de Vecna, el villano de esta entrega.

Durante la primera parte de la serie se reveló que uno de los puntos débiles de la mayor amenaza del Upisde Down es la música. Incluso los protagonistas salvaron a Max gracias a Running Up That Hill de Kate Bush. Es por ese motivo que los seguidores de la serie podrán tener a mano esta lista generada a partir de las 50 canciones que más escuchas.

Para encontrarla debes tener una cuenta de Spotify Premium. Se llama “Upside Down Playlist” y puedes acceder de forma directa haciendo CLICK AQUÍ.

+Stranger Things 4 | Volumen 2: Tráiler | Netflix

¿Cómo ver Stranger Things 4 online?

La serie se puede ver en la página oficial de Netflix, plataforma a la que puedes acceder haciendo CLICK AQUÍ. Una vez registrado, ingresas con tu usuario y contraseña.