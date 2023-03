El activista Mithun Vijay Kumar pide cancelar un capítulo de la icónica serie "The Big Bang Theory". Acá te contamos los detalles.

Piden cancelar un episodio de The Big Bang Theory: los motivos

The Big Bang Theory, una de las comedias más importantes en la historia de la televisión, se volvió tendencia en las redes sociales en las últimas horas. Esto se debe a que Mithun Vijay Kumar, un analista político indio, inició acciones legales para que un episodio sea borrado de una plataforma de streaming.

El capítulo en cuestión es el primero de la segunda temporada y se llama "The Bad Fish Paradigm". La denuncia llega por una escena en la que Raj explica que es fan de Aishwara y Sheldon la trata como “la versión pobre de Madhuri Dixit”. Ante esto, el personaje interpretado por Kunal Nayyar dice: “¿Cómo te atreves? Aishwarya Rai es una diosa. En comparación, Madhuri Dixit es una prostituta leprosa”.

En este sentido, Kumar hizo la denuncia argumentando que"este contenido no solo es insensible, sino que también promueve el sexismo y la misoginia, las cuales son inaceptables en todas sus formas". Y ante las críticas que recibió por iniciar acciones legales respondió lo siguiente en Twitter: "La comedia puede ser una forma de entretenimiento que incluya la sátira y la crítica, nunca debe implicar ataques o abusos personales. Por ejemplo, si mañana creo un programa de humor y me refiero a una mujer de tu familia como una prostituta leprosa, puede que no te parezca bien”.

Este capítulo actualmente se encuentra disponible en Netflix y Mithun Vijay Kumar pide que lo quiten de su catálogo. Aún la reconocida empresa de streaming no se pronunció al respecto.

