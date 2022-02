MasterChef Celebrity 3, que va por Telefe, se convirtió en el programa más visto de la TV abierta en el horario nocturno y uno de los que día a día genera más polémicas. En esta oportunidad se dio un fuerte cruce entre Mica Viciconte y Germán Martitegui, en el que la participante terminó llorando e insultando al jurado.

El enfrentamiento ocurrió cuando Mica pasó al frente para presentar una entrada que nombró como “Volcán de sabor”, que consistía en la elaboración de una papa cilindro rellena con salsa de berenjenas y salsa de tomate, con el agregado de vegetales salteados. Ahí fue cuando Martitegui le señaló que se había pasado con el ajo: “No se siente nada de todo lo que dijiste. Toda la sutileza de la presentación, lo tiene de grotesco en el sabor. Si estuvieras en un cóctel, con esa cantidad de ajo no podés hablar con nadie más en toda la fiesta. Te tenés que ir a tu casa directamente o darle al que está con vos un montón de estos al que esté con vos y así están parejos”. Luego de su apreciación, se empezó a generar un clima de tensión en el estudio.

Ella defendió su plato: “No tiene mucho ajo. Yo lo cociné. Tiene uno solo. Lo demás se lo saqué todo. Yo tengo autoridad para defender mi plato”. Como respuesta, el dueño del restaurante Tegui reiteró: “Tiene mucho ajo, te lo digo yo. Me parece que tengo autoridad para decirlo. Vos tenés libertad para opinar, pero no autoridad porque no sabes”.

"No te estoy mandando a vos, estoy defendiendo mi plato”, le respondió la participante del programa culinario. “Tratá de aprender y hacerlo mejor la próxima vez si querés seguir acá”, cerró la charla Martitegui. La ex participante de Combate no pudo contener las lágrimas y mientras se dirigía a su estación de trabajo soltó: “Que no me rompa las pelotas porque no me conoce”. Clima caliente...

MasterChef Celebrity: “Semana de Oro”

La televisión también se vio sacudida por la tercera ola de Covid-19. El caso más resonante fue el de MasterChef Celebrity, ya que cinco de sus participantes se contagiaron simultáneamente y eso complicó las grabaciones. Es por eso que surgió la Semana de Oro: los participantes del certamen culinario realizarán cada día un desafío distinto bajo un tiempo determinado de cocina y la exigencia del jurado. El fin es ganar el delantal dorado y lograr inmunidad para la próxima semana, además de ser ganador de 200.000 pesos.