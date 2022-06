Este viernes 1° de julio llega a Netflix el Volumen 2 de la cuarta temporada de Stranger Things, una de las series más exitosas de la plataforma. Desde que llegó a la N roja en 2016 rompió todos los récords y en la actualidad cuenta con un elenco millonario.

Stranger Things: ¿Cuánto ganan los actores por episodio?

GQ Magazine, una revista estadounidense, confirmó cuánto ganan los actores por episodio, lo que es un claro reflejo del éxito de la serie.

Millie Bobby Brown ( Eleven ) - $350,000 dólares.

) - $350,000 dólares. David Harbour ( Hopper ) - $350,000 dólares.

) - $350,000 dólares. Winona Ryder ( Joyce ) - $350,000 dólares.

) - $350,000 dólares. Finn Wolfhard ( Mike ) - $250,000 dólares.

) - $250,000 dólares. Noah Schnapp ( Will ) - $250,000 dólares.

) - $250,000 dólares. Gaten Matarazzo ( Dustin ) - $250,000 dólares.

) - $250,000 dólares. Caleb McLaughlin ( Lucas ) - $250,000 dólares.

) - $250,000 dólares. Natalia Dyer ( Nancy ) - $150,000 dólares.

) - $150,000 dólares. Joe Keery ( Steve ) - $150,000 dólares.

) - $150,000 dólares. Charlie Heaton (Jonathan) - $150,000 dólares.

+Stranger Things 4 | Volumen 2: Tráiler | Netflix

¿Qué ocurrirá en los últimos dos capítulos?

En esta oportunidad, Eleven y sus amigos intentarán vencer a Vecna, la peor amenaza del Upside Down. En el avance oficial, musicalizado con la canción "Running Up That Hill" de Kate Bush que se convirtió en un nuevo éxito, muestra a los protagonistas desconcertados ante este nuevo villano.

¿Cuándo se estrena el Volumen 2 de Stranger Things 4?

El volumen 2 de Stranger Things 4 se estrenará MAÑANA, viernes 1° de julio de 2022, a través de la plataforma de streaming Netflix. Aún no se confirmó el horario.

Horario por país