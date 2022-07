Se confirmó la fecha en la que se estrenarán los últimos 8 episodios de la última temporada de The Walking Dead. Aquí te contamos los detalles.

The Walking Dead | Cuándo se estrena la temporada final de la serie

The Walking Dead, una de las series más populares de Estados Unidos, está llegando a su fin. En la Comic-Con que se está llevando a cabo en San Diego se mostró un nuevo avance de los capítulos finales y además se anunció cuándo podremos ver el desenlace de la historia.

La sinopsis de la temporada 11 parte 3 explica que "en los próximos episodios finales de The Walking Dead, las amenazas acechan en cada esquina, vivas y muertas, ya que cada grupo continúa atrapado en situaciones incontrolables". Y añade: "La presión que se avecina está llegando a un día en que todos tendrán que rendir cuentas. ¿La suma de sus viajes individuales se acumularán en uno, o los dividirán para siempre?".

+The Walking Dead - final de la serie (Trailer)

Además, en la Comic-Con se anunciaron dos cosas importantes. La primera es que el próximo 14 de agosto saldrá Tales of The Walking Dead, serie antológica de The Walking Dead. Está confirmado que serán seis episodios independientes de una hora de duración que se centrará en varias historias de nuevos y viejos personajes. La segunda es que Rick y Michonne tendrán su propio Spin-off.

The Walking Dead: cuándo se estrenan los episodios finales

Está confirmado que la temporada 11 parte 3 se estrenará el próximo 2 de octubre en AMC y luego será distribuida en Latinoamérica a través de Star+.