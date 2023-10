Giovanni Reyna contó parte de su historia familiar en una nota para The Players’ Tribune. Reveló los duros momentos que vivió con la enfermedad de su hermano Jack y cómo Sergio Kun Agüero formó parte de una de las más grandes alegrías que pudo compartir con él antes de su fallecimiento.

The Players’ Tribune es una plataforma en donde los deportistas cuentan sus experiencias en primera persona. Así se han conocido historias, relatos de vida y anécdotas que permiten conocer más de cerca a nuestros ídolos del deporte. En este caso, Gio Reyna nos acercó a su familia con este relato familiar y con lo sucedido particularmente con su hermano mayor.

Giovanni, cabe recordar, es hijo de los ex futbolistas Danielle y Claudio Reyna, que destacaron en el fútbol de los Estados Unidos. De ahí es que el futbolista, actualmente en Borussia Dortmund, adquirió la nacionalidad estadounidense, la que le permite jugar para el seleccionado de las Barras y las Estrellas. En su relato familiar, se centra en la figura de su hermano, quien fue muy importante en su carrera.

“Mi competitividad, mi lucha, todo eso surgió de intentar vencer a Jack. Era el hermano perfecto. Siempre fui un niño tímido, por lo que él me incluía en cualquier cosa que hacía con sus amigos, lo que significó que me acostumbré a jugar contra niños que eran varios años mayores. Eso me dio confianza (…) Cuando se dio cuenta de que yo iba a ser mejor que él, me impulsó a convertirme en lo mejor que podía ser“, comentó Gio sobre su hermano Jack.

La enfermedad de Jack, hermano de Giovanni Reyna

Ya radicados en Estados Unidos, en 2010, a Jack le diagnosticaron cáncer cerebral, lo que hizo que el estilo de vida del pequeño Giovanni cambie. “Empezó a enfermarse y a engordar debido a la quimioterapia. Todavía podía caminar y nadar, pero se cansaba muy rápidamente. Fue entonces cuando me di cuenta de que esto podía terminar muy mal“, contó.

A partir de allí, el ahora jugador de 20 años empezó “a crecer rápido”, tomando ciertas responsabilidades y también ayudando a que su hermano Jack tenga una buena calidad de vida pese a la cruel enfermedad. “Cuando sabíamos que sólo le quedaban unos meses de vida, todas las noches, en la mesa, nos contábamos historias y nos reíamos. Incluso en una situación tan devastadora, logramos divertirnos un poco“, dijo.

La historia por la cual Gio Reyna “necesita agradecerle” al Kun Agüero

Toda la familia de Giovanni Reyna es fanática del Manchester City, algo lógico ya que su padre Claudio jugó en dicho club entre 2003 y 2007, precisamente, antes de pasar al New York Red Bulls. Para esta familia, el título de la Premier League 2011-12 para los Citizens tiene un significado muy especial.

En la última fecha del torneo, todos recuerdan cuando Manchester City sufría en la última fecha por no poder ganarle al Queens Park Rangers. El partido iba 1-2 y ya entrando en el minuto 90. La situación para todos los hinchas era devastadora, incluida la familia Reyna. “En nuestra sala ya nadie sonreía. Me sentí mal por Jack. Estaba tan enfermo en ese momento que no podía caminar ni hablar. Ahora tampoco iba a ver al City ganar la liga“, recordó Gio.

Al final, Manchester City logró dar vuelta el partido con los goles de Edin Dzeko y de Sergio Agüero para el 3-2, que decretó el primer título del club en 44 años. “Nos volvimos locos en el salón. Estábamos saltando, gritando, celebrando y abrazándonos“, expresó.

Sin embargo, en medio del festejo de la familia, notaron que Jack estaba jadeando y de la alegría pasaron a la preocupación. “Estaba rodando por el suelo, lo cual salió de la nada porque apenas le quedaba energía en el cuerpo. Nos preocupamos mucho. Durante 20 segundos pareció que no podía respirar“, detalló.

Pero, en realidad, el hermano mayor de Giovanni estaba en un momento de júbilo, en medio de la enfermedad. “Luego, lentamente, Jack esbozó una sonrisa y empezó a reír. Nos dimos cuenta de que estaba celebrando el gol. Estaba tan feliz como nosotros“, mencionó.

Luego del título de Manchester City, nueve semanas después para ser exactos, el 19 de julio, Jack falleció debido al cáncer. Giovanni Reyna recordó ese momento y el título de los Citizens con felicidad porque fue uno de las últimas alegrías que logró compartir con su hermano. “Un día de estos tengo que darle las gracias a Sergio Agüero. Es uno de los jugadores favoritos de mi familia“, admitió.

