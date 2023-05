Cristiano Ronaldo sufre un duro revés en su afán de lograr su primer título en el fútbol de Arabia Saudita. Es que Al Nassr debe ganar ante Al Shabab en la liga saudí para seguir con chances. Sin embargo, el primer tiempo ha terminado con un resultado adverso. Y todo empezó con un penal que no pudo atajar el argentino Agustín Rossi a su compatriota Cristian Guanca.

Al Shabab se puso en ventaja con un penal, luego de que el árbitro italiano Daniele Orsato fue al VAR por una mano de Luiz Gustavo. Guanca fue el encargado de la ejecución. Rossi se tiró a su derecha y si bien rozó el balón, terminó tras las redes para el 1-0.

El ex arquero de Boca estuvo muy cerca de sacar el remate, pero al final, no pudo. Las cámaras de la televisión saudí mostraron la reacción de un Cristiano Ronaldo ofuscado tanto por el penal en contra como por lo hecho por su compañero argentino. Rossi no pudo salvar a su equipo de la primera caída de su valla.

El primer tiempo terminó en favor de Al Shabab con resultado 2-1 por otro gol de Guanca, mientras que Al Nassr descontó a través de su goleador Anderson Talisca. Sin embargo, este resultado complica seriamente la chance de pelear por el título, ya que Al Ittihad sigue sacando diferencia.

La cara de Cristiano Ronaldo de frustración lo dice todo.

Así, Cristiano Ronaldo se quedaría sin títulos en su primera temporada en el club de Riyadh. No pudo ganar la Supercopa de Arabia Saudita ni la Copa del Rey de Campeones y ahora se le suma la liga saudí.