Cristiano Ronaldo se convirtió inesperadamente la burla de todos en las redes sociales luego de una jugada en el partido entre Al Nassr y Al Shabab que se volvió viral. ¿Qué pasó? El Bicho erró un gol con el arco vacío, pero lo insólito de todo es que la jugada estaba anulada.

Sobre el final del primer tiempo, se desató esta jugada que ya genera las risas de los fanáticos del fútbol y las burlas contra la figura de Cristiano. Es que el portugués tuvo una jugada en la que se iba mano a mano con el arquero, pero no se dio cuenta que la acción no valía y la siguió. Pero no convirtió el gol cuando el arco estaba a su entera disposición.

Al Nassr quiso jugar rápido un lateral, pero el árbitro Daniele Orsato había cobrado en favor de Al Shabab. Pese a ello, la jugada siguió con Cristiano Ronaldo yendo mano a mano con el arquero Kim Seung-Gyu, quien al notar que eso no valía, dejó que el portugués siga. Sin embargo, el Bicho no se dio cuenta de la decisión del juez italiano y continuó con la jugada como si nada.

Cuando pasa al guardameta de Al Shabab, Cristiano remató y el balón dio en el poste. Fue después del remate cuando se dio cuenta que Orsato había cobrado anteriormente lateral para el equipo contrario. De todas maneras, CR7 no pudo evitar el blooper y ser la burla de todos los usuarios de Internet.

La jugada en cuestión se volvió viral porque nadie esperaba que Cristiano fuese a errar una acción semejante pensando que todo valía. Hasta el arquero Kim se burló del portugués, aplaudiéndolo por su acción. Al Shabab se fue al entretiempo con ventaja por 2-1 por los dos goles del argentino Cristian Guanca. Mientras que Al Nassr descontó a través de Anderson Talisca.