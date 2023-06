Por primera vez en su historia, Manchester City conquistó la Champions League y los festejos estuvieron a la altura del hito. Durante tres días, el plantel celebró el anhelado título y Jack Grealish se llevó todas las miradas a medida que su estado iba empeorando con el correr del festejo.

Pero revelaron que hubo otros jugadores de los Citizens en situaciones comprometedoras. Tras sumarse a la Selección Brasileña, Ederson Moraes ofreció detalles sobre la celebración y mandó al frente a otro de sus compañeros con una imperdible anécdota.

“Grealish aprovecha siempre en los días libres. Nada más que eso. Los días libres podemos hacer lo que sea. Yo también cuando descanso me tomo una copa de vino con mis amigos, pero lo de Jack es aparte en las celebraciones“, comenzó precisando sobre la fama del inglés al momento de festejar títulos.

Luego reveló detalles sobre más compañeros: “Quién no tomó fue Nathan Aké, que no bebe alcohol. Hay otros jugadores que tampoco beben, pero hicieron una excepción. Rúben Dias fue una de esas excepciones, pero no salió bien“.

“Dos chupitos y lo mandó todo para afuera. Y por increíble que parezca, todo fue a parar a la cartera de la madre de Jack Grealish“, cerró entre risas el arquero brasileño, levantando además las carcajadas de los periodistas presentes.