Dónde ver EN VIVO Bayern Múnich vs RB Leipzig con Luis Díaz: hora, alineaciones, TV y streaming online

Bayern Múnich y RB Leipzig protagonizan uno de los duelos más importantes de la fecha 6 de la Bundesliga 2026/27. Este sábado 17 de octubre se enfrentan desde las 18:30 horas local (11:30 horas de Colombia y Perú) en el Allianz Arena de Múnich. Ambos equipos quieren sumar de a tres puntos para escalar posiciones en la tabla.
Los ‘Bávaros’ vienen con algunos sobresaltos. Vienen de empatar 3-3 ante el Viking de Noruega por UEFA Champions League. En tanto, por la liga local, empataron 2-2 ante Augsburgo en su último partido, lo que lo puso en la tercera posición con 11 puntos. Aún así, el entrenador Vincent Kompany confía en Luis Díaz, Harry Kane y Michael Olise como su tridente de ataque.
Los ‘Toros Rojos’ también tienen un andar irregular, pero han ganado en sus últimos dos partidos. En Bundesliga, golearon 6-0 a Eintracht Frankfurt, mientras que por Champions League ganaron 1-0 al PSV. El equipo de Martín Demichelis podría darle un buen golpe a su rival en caso de una victoria.
Alineaciones de Bayern Múnich vs. RB Leipzig
BAYERN MÚNICH:
- ARQUERO: Jonas Urbig
- DEFENSAS: Josip Stanišić, Dayot Upamecano, Jonathan Tah, Alphonso Davies
- VOLANTES: Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlović
- MEDIAPUNTAS / EXTREMOS: Michael Olise, Ismaël Saibari, Luis Díaz
- DELANTERO: Harry Kane
- DIRECTOR TÉCNICO: Vincent Kompany
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RB LEIPZIG:
- ARQUERO: Maarten Vandevoordt
- DEFENSAS: Ridle Baku, Willi Orbán, Castello Lukeba, David Raum
- VOLANTES: Ezechiel Banzuzi, Neil El Aynaoui
- MEDIAPUNTAS / EXTREMOS: Andrija Maksimović, Christopher Nkunku, Antonio Nusa
- DELANTERO: Rômulo
- DIRECTOR TÉCNICO: Martín Demichelis
¿A qué hora se juega Bayern Múnich vs. RB Leipzig?
Bayern Múnich vs. RB Leipzig, partido correspondiente a la fecha 6 de la Bundesliga 2026/27, que se juega este sábado 17 de octubre, tiene los siguientes horarios en cada país:
- 9:30 | Estados Unidos (Hora del Pacífico)
- 10:30 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras
- 11:30 | Colombia, Ecuador, Panamá y Perú
- 12:30 | Canadá, Bolivia, Venezuela y Estados Unidos (Hora del Este)
- 13:30 | Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay
- 18:30 | España y Alemania
¿Dónde ver EN VIVO Bayern Múnich vs. RB Leipzig?
El partido entre Bayern Múnich y RB Leipzig, que se disputa en el Allianz Arena de Múnich, tiene transmisión en vivo por TV y streaming online. Revisa dónde verlo en cada país:
- Perú y el resto de Sudamérica: ESPN 2 y Disney+ Premium
- Brasil: SporTV, CazéTV y Xsports
- Centroamérica: FOX+
- México: FOX+ y FOX One
- Estados Unidos: Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, Peacock, USA Network y fuboTV
- España: DAZN España
DATOS CLAVE
- Bayern Múnich y RB Leipzig juegan hoy 17 de octubre por la Bundesliga.
- El entrenador Vincent Kompany llega tras empatar 3-3 ante Viking por Champions League.
- Martín Demichelis dirige a Leipzig tras vencer 6-0 a Eintracht Frankfurt en liga.