Dónde ver EN VIVO Bayern Múnich vs RB Leipzig con Luis Díaz: hora, alineaciones, TV y streaming online

Duelo entre equipos que pelean arriba. Bayern Múnich recibe a RB Leipzig con la misión de sumar de a tres puntos. Conoce horario, opciones de transmisión y más detalles del duelo.

Bayern Múnich y RB Leipzig protagonizan uno de los duelos más importantes de la fecha 6 de la Bundesliga 2026/27. Este sábado 17 de octubre se enfrentan desde las 18:30 horas local (11:30 horas de Colombia y Perú) en el Allianz Arena de Múnich. Ambos equipos quieren sumar de a tres puntos para escalar posiciones en la tabla.

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Los ‘Bávaros’ vienen con algunos sobresaltos. Vienen de empatar 3-3 ante el Viking de Noruega por UEFA Champions League. En tanto, por la liga local, empataron 2-2 ante Augsburgo en su último partido, lo que lo puso en la tercera posición con 11 puntos. Aún así, el entrenador Vincent Kompany confía en Luis Díaz, Harry Kane y Michael Olise como su tridente de ataque.

Los ‘Toros Rojos’ también tienen un andar irregular, pero han ganado en sus últimos dos partidos. En Bundesliga, golearon 6-0 a Eintracht Frankfurt, mientras que por Champions League ganaron 1-0 al PSV. El equipo de Martín Demichelis podría darle un buen golpe a su rival en caso de una victoria.

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Alineaciones de Bayern Múnich vs. RB Leipzig

BAYERN MÚNICH:

ARQUERO: Jonas Urbig

DEFENSAS: Josip Stanišić , Dayot Upamecano , Jonathan Tah , Alphonso Davies

, , , VOLANTES: Joshua Kimmich , Aleksandar Pavlović

, MEDIAPUNTAS / EXTREMOS: Michael Olise , Ismaël Saibari , Luis Díaz

, , DELANTERO: Harry Kane

DIRECTOR TÉCNICO: Vincent Kompany

RB LEIPZIG:

ARQUERO: Maarten Vandevoordt

DEFENSAS: Ridle Baku , Willi Orbán , Castello Lukeba , David Raum

, , , VOLANTES: Ezechiel Banzuzi , Neil El Aynaoui

, MEDIAPUNTAS / EXTREMOS: Andrija Maksimović , Christopher Nkunku , Antonio Nusa

, , DELANTERO: Rômulo

DIRECTOR TÉCNICO: Martín Demichelis

¿A qué hora se juega Bayern Múnich vs. RB Leipzig?

Bayern Múnich vs. RB Leipzig, partido correspondiente a la fecha 6 de la Bundesliga 2026/27, que se juega este sábado 17 de octubre, tiene los siguientes horarios en cada país:

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9:30 | Estados Unidos (Hora del Pacífico)

| Estados Unidos (Hora del Pacífico) 10:30 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras

| México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras 11:30 | Colombia, Ecuador, Panamá y Perú

| Colombia, Ecuador, Panamá y Perú 12:30 | Canadá, Bolivia, Venezuela y Estados Unidos (Hora del Este)

| Canadá, Bolivia, Venezuela y Estados Unidos (Hora del Este) 13:30 | Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay

| Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay 18:30 | España y Alemania

¿Dónde ver EN VIVO Bayern Múnich vs. RB Leipzig?

El partido entre Bayern Múnich y RB Leipzig, que se disputa en el Allianz Arena de Múnich, tiene transmisión en vivo por TV y streaming online. Revisa dónde verlo en cada país:

Perú y el resto de Sudamérica: ESPN 2 y Disney+ Premium

y Brasil: SporTV , CazéTV y Xsports

, y Centroamérica: FOX+

México: FOX+ y FOX One

y Estados Unidos: Telemundo , Telemundo Deportes En Vivo , Peacock , USA Network y fuboTV

, , , y España: DAZN España

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