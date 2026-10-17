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Dónde ver EN VIVO Bayern Múnich vs RB Leipzig con Luis Díaz: hora, alineaciones, TV y streaming online

Duelo entre equipos que pelean arriba. Bayern Múnich recibe a RB Leipzig con la misión de sumar de a tres puntos. Conoce horario, opciones de transmisión y más detalles del duelo.

Bayern Múnich y RB Leipzig se enfrentan con Luis Díaz y Antonio Nusa como figuras.
© IA GeminiBayern Múnich y RB Leipzig se enfrentan con Luis Díaz y Antonio Nusa como figuras.

Bayern Múnich y RB Leipzig protagonizan uno de los duelos más importantes de la fecha 6 de la Bundesliga 2026/27. Este sábado 17 de octubre se enfrentan desde las 18:30 horas local (11:30 horas de Colombia y Perú) en el Allianz Arena de Múnich. Ambos equipos quieren sumar de a tres puntos para escalar posiciones en la tabla.

Los ‘Bávaros’ vienen con algunos sobresaltos. Vienen de empatar 3-3 ante el Viking de Noruega por UEFA Champions League. En tanto, por la liga local, empataron 2-2 ante Augsburgo en su último partido, lo que lo puso en la tercera posición con 11 puntos. Aún así, el entrenador Vincent Kompany confía en Luis Díaz, Harry Kane y Michael Olise como su tridente de ataque.

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Los ‘Toros Rojos’ también tienen un andar irregular, pero han ganado en sus últimos dos partidos. En Bundesliga, golearon 6-0 a Eintracht Frankfurt, mientras que por Champions League ganaron 1-0 al PSV. El equipo de Martín Demichelis podría darle un buen golpe a su rival en caso de una victoria.

Alineaciones de Bayern Múnich vs. RB Leipzig

BAYERN MÚNICH:

  • ARQUERO: Jonas Urbig
  • DEFENSAS: Josip Stanišić, Dayot Upamecano, Jonathan Tah, Alphonso Davies
  • VOLANTES: Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlović
  • MEDIAPUNTAS / EXTREMOS: Michael Olise, Ismaël Saibari, Luis Díaz
  • DELANTERO: Harry Kane
  • DIRECTOR TÉCNICO: Vincent Kompany
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RB LEIPZIG:

  • ARQUERO: Maarten Vandevoordt
  • DEFENSAS: Ridle Baku, Willi Orbán, Castello Lukeba, David Raum
  • VOLANTES: Ezechiel Banzuzi, Neil El Aynaoui
  • MEDIAPUNTAS / EXTREMOS: Andrija Maksimović, Christopher Nkunku, Antonio Nusa
  • DELANTERO: Rômulo
  • DIRECTOR TÉCNICO: Martín Demichelis

¿A qué hora se juega Bayern Múnich vs. RB Leipzig?

Bayern Múnich vs. RB Leipzig, partido correspondiente a la fecha 6 de la Bundesliga 2026/27, que se juega este sábado 17 de octubre, tiene los siguientes horarios en cada país:

  • 9:30 | Estados Unidos (Hora del Pacífico)
  • 10:30 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras
  • 11:30 | Colombia, Ecuador, Panamá y Perú
  • 12:30 | Canadá, Bolivia, Venezuela y Estados Unidos (Hora del Este)
  • 13:30 | Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay
  • 18:30 | España y Alemania

¿Dónde ver EN VIVO Bayern Múnich vs. RB Leipzig?

El partido entre Bayern Múnich y RB Leipzig, que se disputa en el Allianz Arena de Múnich, tiene transmisión en vivo por TV y streaming online. Revisa dónde verlo en cada país:

  • Perú y el resto de Sudamérica: ESPN 2 y Disney+ Premium
  • Brasil: SporTV, CazéTV y Xsports
  • Centroamérica: FOX+
  • México: FOX+ y FOX One
  • Estados Unidos: Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, Peacock, USA Network y fuboTV
  • España: DAZN España

DATOS CLAVE

  • Bayern Múnich y RB Leipzig juegan hoy 17 de octubre por la Bundesliga.
  • El entrenador Vincent Kompany llega tras empatar 3-3 ante Viking por Champions League.
  • Martín Demichelis dirige a Leipzig tras vencer 6-0 a Eintracht Frankfurt en liga.
Hugo Avalos
Hugo Avalos
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