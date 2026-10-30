Dónde ver EN VIVO Bayern Múnich vs. Borussia Dortmund: hora, alineaciones, canales de TV y streaming online

Bayern Múnich y Borussia Dortmund protagonizan este sábado 31 de octubre una nueva edición de ‘Der Klassiker’. Se enfrentan en el Allianz Arena de Múnich, Alemania, desde las 12:30 P.M. de Perú (6:30 P.M. de Alemania) por la fecha 8 de la Bundesliga 2026/27.
Ambos equipos llegan como líderes en la tabla de posiciones con 17 puntos, por lo que el ganador quedaría en el primer lugar en soledad. El Bayern viene de vencer 3-1 al Friburgo y 6-1 al FC Magdeburg por la DFB Pokal. El Dortmund, por su parte, le ganó 1-0 al Eintracht Frankfurt por Bundesliga y eliminó al Werder Bremen tras vencerlo 3-2 en la copa local.
Este es el primer partido en el Allianz Arena para Harry Kane tras haber ganado el Balón de Oro. Por lo cual, habrá una presentación antes del clásico donde ofrecerá el premio a los hinchas locales. El delantero inglés va desde el arranque ante el clásico rival, al que ya le ha anotado seis goles.
¿Dónde ver EN VIVO Bayern Múnich vs. Borussia Dortmund?
El partido entre Bayern Múnich y Borussia Dortmund, que se disputa en el Allianz Arena de Múnich, Alemania, tiene transmisión en vivo por TV y streaming online. Mira dónde ver en cada país:
- Perú: ESPN y Disney+ Premium
- Bolivia: ESPN y Disney+ Premium
- Colombia: ESPN y Disney+ Premium
- Ecuador: ESPN y Disney+ Premium
- Paraguay: ESPN y Disney+ Premium
- Uruguay: ESPN y Disney+ Premium
- Venezuela: ESPN y Disney+ Premium
- Argentina: ESPN 2 y Disney+ Premium
- Chile: ESPN 5 y Disney+ Premium
- Brasil: OneFootball, OneFootball PPV, SporTV, CazeTV, Xsports, SportyNet y SportyNet YouTube
- México: Tubi, FOX y FOX One
- Panamá: FOX+
- Costa Rica: FOX+
- Guatemala: FOX+
- Nicaragua: FOX+
- Honduras: FOX+
- El Salvador: FOX+
- Estados Unidos: Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, Fandango, USA Network, Peacock y fuboTV
- España: DAZN
- Alemania: Sky Sport Bundesliga, Sky Sport Bundesliga 1, Sky Sport Bundesliga UHD, Sky Sport Top Event, Sky Go, WOW y WDR Event
¿A qué hora se juega Bayern Múnich vs. Borussia Dortmund?
Bayern Múnich vs. Borussia Dortmund, partido de la Bundesliga 2026/27, que se juega este sábado 31 de octubre, tiene los siguientes horarios de inicio en cada país:
- 10:30 | Estados Unidos (Hora del Pacífico)
- 11:30 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras
- 12:30 | Colombia, Ecuador, Panamá y Perú
- 13:30 | Canadá, Bolivia, Venezuela y Estados Unidos (Hora del Este)
- 14:30 | Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay
- 18:30 | España y Alemania
Alineaciones para Bayern Múnich vs. Borussia Dortmund
BAYERN MÚNICH
- Jonas Urbig
- Konrad Laimer
- Dayot Upamecano
- Jonathan Tah
- Alphonso Davies
- Joshua Kimmich
- Aleksandar Pavlovic
- Michael Olise
- Serge Gnabry
- Lennart Karl
- Harry Kane
- DT: Vincent Kompany
BORUSSIA DORTMUND
- Gregor Kobel
- Joane Gadou
- Waldemar Anton
- Nico Schlotterbeck
- Julian Ryerson
- Felix Nmecha
- Joey Veerman
- Daniel Svensson
- Marcel Sabitzer
- Fábio Silva
- Serhou Guirassy
- DT: Niko Kovac
DATOS CLAVE
- 31 de octubre: Bayern y Dortmund juegan el clásico en el Allianz Arena.
- 17 puntos: Ambos equipos lideran la tabla y buscan el primer lugar en solitario.
- Harry Kane: El delantero titular presentará su Balón de Oro a los hinchas locales.