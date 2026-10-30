Dónde ver EN VIVO Bayern Múnich vs. Borussia Dortmund: hora, alineaciones, canales de TV y streaming online

Se juega 'Der Klassiker' entre Bayern y Dortmund en el Allianz Arena. Es el primer partido luego de la consagración de Harry Kane con el Balón de Oro. Conoce todos los detalles del duelo.

Bayern Múnich y Borussia Dortmund protagonizan este sábado 31 de octubre una nueva edición de ‘Der Klassiker’. Se enfrentan en el Allianz Arena de Múnich, Alemania, desde las 12:30 P.M. de Perú (6:30 P.M. de Alemania) por la fecha 8 de la Bundesliga 2026/27.

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Ambos equipos llegan como líderes en la tabla de posiciones con 17 puntos, por lo que el ganador quedaría en el primer lugar en soledad. El Bayern viene de vencer 3-1 al Friburgo y 6-1 al FC Magdeburg por la DFB Pokal. El Dortmund, por su parte, le ganó 1-0 al Eintracht Frankfurt por Bundesliga y eliminó al Werder Bremen tras vencerlo 3-2 en la copa local.

Este es el primer partido en el Allianz Arena para Harry Kane tras haber ganado el Balón de Oro. Por lo cual, habrá una presentación antes del clásico donde ofrecerá el premio a los hinchas locales. El delantero inglés va desde el arranque ante el clásico rival, al que ya le ha anotado seis goles.

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¿Dónde ver EN VIVO Bayern Múnich vs. Borussia Dortmund?

El partido entre Bayern Múnich y Borussia Dortmund, que se disputa en el Allianz Arena de Múnich, Alemania, tiene transmisión en vivo por TV y streaming online. Mira dónde ver en cada país:

¿A qué hora se juega Bayern Múnich vs. Borussia Dortmund?

Bayern Múnich vs. Borussia Dortmund, partido de la Bundesliga 2026/27, que se juega este sábado 31 de octubre, tiene los siguientes horarios de inicio en cada país:

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10:30 | Estados Unidos (Hora del Pacífico)

| Estados Unidos (Hora del Pacífico) 11:30 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras

| México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras 12:30 | Colombia, Ecuador, Panamá y Perú

| Colombia, Ecuador, Panamá y Perú 13:30 | Canadá, Bolivia, Venezuela y Estados Unidos (Hora del Este)

| Canadá, Bolivia, Venezuela y Estados Unidos (Hora del Este) 14:30 | Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay

| Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay 18:30 | España y Alemania

Alineaciones para Bayern Múnich vs. Borussia Dortmund

BAYERN MÚNICH

Jonas Urbig

Konrad Laimer

Dayot Upamecano

Jonathan Tah

Alphonso Davies

Joshua Kimmich

Aleksandar Pavlovic

Michael Olise

Serge Gnabry

Lennart Karl

Harry Kane

DT: Vincent Kompany

BORUSSIA DORTMUND

Gregor Kobel

Joane Gadou

Waldemar Anton

Nico Schlotterbeck

Julian Ryerson

Felix Nmecha

Joey Veerman

Daniel Svensson

Marcel Sabitzer

Fábio Silva

Serhou Guirassy

DT: Niko Kovac

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