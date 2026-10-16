El Comité de Apelación rechazó la protesta del Real Madrid. Vinícius deberá cumplir 4 fechas de sanción. El club busca un último recurso para evitar su larga ausencia.

El Comité de Apelación de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha rechazado el recurso interpuesto por el Real Madrid para bajar la sanción de cuatro partidos a Vinícius Júnior por su expulsión en el partido de LaLiga ante Villarreal. Ahora, el conjunto merengue buscará reducir este castigo en el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD).

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El Comité de Disciplina sancionó a Vinícius Júnior con cuatro partidos de sanción debido a su expulsión por tirar del pelo a Nathan Saliba y por su posterior reacción contra el árbitro Isidro Díaz de Mera. Si bien pidió disculpas por este hecho, la realidad es que desde LaLiga no tuvieron ningún tipo de compasión por él.

¡¡¡INSÓLITA EXPULSIÓN A VINICIUS!!! El brasileño volvía al gol ante Villarreal en el Bernabéu pero tras la revisión del VAR vio la roja por TIRARLE DEL PELO a Saliba. ¡Se lo quería comer al árbitro! pic.twitter.com/eVR3H3XlDV — SportsCenter (@SC_ESPN) October 10, 2026

Ahora, luego de las alegaciones que brindó Real Madrid, el Comité de Apelaciones no cambió la decisión y mantuvo los cuatro partidos de sanción para el jugador brasileño. De esta manera, no podrá jugar, entre otros encuentros, el Clásico ante FC Barcelona del próximo 25 de octubre.

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Ahora, el último recurso que tiene el conjunto blanco para bajar la cantidad de partidos de castigo es el TAD, según confirmaron el periodista Guillermo Rai de The Athletic y el diario Marca. Se trata de un órgano por fuera de LaLiga o la RFEF. Por lo tanto, busca una palabra más objetiva para este caso, por fuera de los organismos que rigen el fútbol español, con quienes el club mantiene ciertas rispideces.

Real Madrid llevará la sanción de Vinícius al TAD (X @GuillermoRai_).

La intención del Real Madrid es reducir la cantidad de partidos de sanción de Vinícius Júnior, sabiendo que es muy difícil que no pueda perderse el Clásico ante FC Barcelona. En todo caso, quiere dejar a un lado las consecuencias disciplinarias que derivaron de dicha tarjeta roja, es decir, tomar en cuenta la polémica reacción del jugador contra el árbitro.

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Los partidos que se perderá Vinícius Júnior con Real Madrid por LaLiga

Vinícius Júnior se perderá varios partidos importantes con Real Madrid por su sanción, entre ellos, el clásico ante FC Barcelona por la fecha 10 de LaLiga 2026-27, el cual debe jugarse el domingo 25 de octubre (15:00 horas de Perú). A continuación, el detalle de los partidos que no jugará.

vs. Sevilla – domingo 18 de octubre (local)

– domingo 18 de octubre (local) vs. FC Barcelona – domingo 25 de octubre (visitante)

– domingo 25 de octubre (visitante) vs. Racing de Santander – domingo 1 de noviembre (visitante)

– domingo 1 de noviembre (visitante) vs. Valencia – sábado 7 de noviembre (local)

DATOS CLAVE

Vinícius Júnior suspendido 4 partidos por expulsión y rechazo del Comité de Apelación.

por expulsión y rechazo del Comité de Apelación. Ausente en El Clásico contra el FC Barcelona del próximo 25 de octubre.

contra el FC Barcelona del próximo 25 de octubre. Real Madrid recurrirá al TAD como última instancia para reducir la sanción deportiva.