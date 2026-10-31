¿Por qué no juegan Luis Díaz, Manuel Neuer ni Jamal Musiala HOY en Bayern Múnich ante Borussia Dortmund?

Hay tres ausencias importantes en 'Der Klassiker' por el lado del Bayern Múnich. Conoce los motivos de sus bajas ante Borussia Dortmund.

Luis Díaz, Manuel Neuer y Jamal Musiala son bajas en Bayern Múnich para ‘Der Klassiker’ ante Borussia Dortmund. El partido correspondiente a la fecha 8 de la Bundesliga 2026/27 no tiene a estas tres figuras destacadas de los ‘Bávaros’. Ni siquiera estarán en el banco de suplentes debido a diferentes lesiones.

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Bayern Múnich afronta el partido más importante, hasta el momento, en esta temporada 2026/27. Es que llega a este duelo igualado en puntos con Borussia Dortmund. Por lo cual, necesita ganar para ser líder absoluto de la Bundesliga. Sin embargo, cuenta con bajas importantes.

¿Por qué no juegan Luis Díaz, Manuel Neuer y Jamal Musiala?

Luis Díaz, Manuel Neuer y Jamal Musiala presentan diferentes lesiones, que impiden sus respectivas presencias en el ‘Klassiker’ ante Borussia Dortmund. Son bajas sensibles para Aaron Danks, el entrenador interino que reemplaza a Vincent Kompany (estuvo internado por meningitis).

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Aaron Danks ha entrenado al Bayern durante la ausencia de Kompany (Getty Images).

En el caso del extremo colombiano, sufrió un desgarro en el isquiotibial izquierdo en el partido de Champions League ante Arsenal, por lo que estará entre un mes y un mes y medio fuera de las canchas. El mediapunta alemán, por su parte, padece también un desgarro, aunque en el muslo derecho y no juega desde septiembre. Por último, lo del experimentado arquero es un dolor e irritación en el tendón del pie y no tiene una fecha de regreso definitiva.

Alineación del Bayern Múnich para enfrentar a Borussia Dortmund

Con la ausencia de Luis Díaz y algunos cambios pensados por Aaron Danks, quien ha tomado el lugar de Vincent Kompany, Bayern Múnich prepara una alineación titular con algunas novedades.

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El 11 titular de los ‘Bávaros’ tendría a: Jonas Urbig; Konrad Laimer, Dayot Upamecano, Jonathan Tah, Alphonso Davies; Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlovic; Michael Olise, Serge Gnabry, Lennart Karl; y Harry Kane.

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