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Amistoso FIFA

Perú 1-1 Estados Unidos EN VIVO Y GRATIS por Amistoso FIFA: minuto a minuto

Perú y Estados Unidos se enfrentan en la ciudad de Orlando en el marco de la fecha FIFA. Sigue las incidencias de este prometedor encuentro.

Perú vs. Estados Unidos por Amistoso FIFA.
© Gemini IA.Perú vs. Estados Unidos por Amistoso FIFA.

Perú y Estados Unidos se enfrentan en el marco de un amistoso internacional por la fecha FIFA. El Inter&Co Stadium ubicado en la ciudad de Orlando es el escenario elegido para recibir a estas dos selecciones que atraviesan una etapa importante de reestructuración. A continuación, disfruta del minuto a minuto al estilo de Bolavip Perú para que no te pierdas ningún detalle del encuentro.

El gol de Gianluca Lapadula

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El gol de Justin Ellis

Minuto a minuto del amistoso entre Perú vs. Estados Unidos

Todos los detalles del amistoso entre Perú vs. Estados Unidos

Las alineaciones titulares del amistoso entre Perú vs. Estados Unidos

Perú | Pedro Gallese; Oliver Sonne, Miguel Araujo, Renzo Garcés, Marcos López; Wilder Cartagena, Yoshimar Yotún, Piero Magallanes, Jhonny Vidales; Jairo Vélez y Gianluca Lapadula. DT: Mano Menezes.

Estados Unidos | Matt Freese; Tyler Adams, Auston Trusty, Giovanni Reyna, Cavan Sullivan, Yunus Musah, Peyton Miller, Alex Freeman, Malik Tillman, George Campbell y Justin Ellis. DT: Mauricio Pochettino.

Horarios del amistoso entre Perú vs. Estados Unidos

  • 13:30 | Estados Unidos (Hora del Pacífico)
  • 14:30 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras
  • 15:30 | Colombia, Ecuador, Panamá y Perú
  • 16:30 | Bolivia, Venezuela y Estados Unidos (Hora del Este)
  • 17:30 | Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay
  • 22:30 | España

Canales del amistoso entre Perú vs. Estados Unidos

  • Perú | Disney+ Premium, Bicolor+ Premium (TV 360 Bitel), América TV y América TV GO
  • Resto de Sudamérica (excepto Brasil) y Centroamérica | Disney+ Premium
  • Brasil | ESPN Brasil y Disney+ Premium
  • México | ESPN 2 México y Disney+ Premium
  • Estados Unidos | fuboTV, Peacock, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, UNIVERSO, UNIVERSO NOW, TNT USA, HBO Max, Westwood One Sports y Futbol de Primera Radio
Renato Pérez
Renato Pérez
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