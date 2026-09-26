Perú 1-1 Estados Unidos EN VIVO Y GRATIS por Amistoso FIFA: minuto a minuto

Perú y Estados Unidos se enfrentan en el marco de un amistoso internacional por la fecha FIFA. El Inter&Co Stadium ubicado en la ciudad de Orlando es el escenario elegido para recibir a estas dos selecciones que atraviesan una etapa importante de reestructuración. A continuación, disfruta del minuto a minuto al estilo de Bolavip Perú para que no te pierdas ningún detalle del encuentro.
El gol de Gianluca Lapadula
Gol de Lapadula y empata el marcador por ahora está salvando la cabeza del entrenador brasileño de Perú. pic.twitter.com/ab68Wqq7XA— emilio (@Uncafecommie) September 26, 2026
El gol de Justin Ellis
– Primera convocatoria con @USMNT. ✅— MLS Español (@MLSes) September 26, 2026
– Debut como titular en el estadio de tu equipo. ✅
– GOL a los 4 minutos en tu primer partido. ✅
¡Una tarde para el recuerdo para el delantero de @OrlandoCitySC, Justin Ellis! 🇺🇸💥 pic.twitter.com/4jTs7RHZ4T
Minuto a minuto del amistoso entre Perú vs. Estados Unidos
Todos los detalles del amistoso entre Perú vs. Estados Unidos
Las alineaciones titulares del amistoso entre Perú vs. Estados Unidos
Perú | Pedro Gallese; Oliver Sonne, Miguel Araujo, Renzo Garcés, Marcos López; Wilder Cartagena, Yoshimar Yotún, Piero Magallanes, Jhonny Vidales; Jairo Vélez y Gianluca Lapadula. DT: Mano Menezes.
Estados Unidos | Matt Freese; Tyler Adams, Auston Trusty, Giovanni Reyna, Cavan Sullivan, Yunus Musah, Peyton Miller, Alex Freeman, Malik Tillman, George Campbell y Justin Ellis. DT: Mauricio Pochettino.
Horarios del amistoso entre Perú vs. Estados Unidos
- 13:30 | Estados Unidos (Hora del Pacífico)
- 14:30 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras
- 15:30 | Colombia, Ecuador, Panamá y Perú
- 16:30 | Bolivia, Venezuela y Estados Unidos (Hora del Este)
- 17:30 | Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay
- 22:30 | España
Canales del amistoso entre Perú vs. Estados Unidos
- Perú | Disney+ Premium, Bicolor+ Premium (TV 360 Bitel), América TV y América TV GO
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- Brasil | ESPN Brasil y Disney+ Premium
- México | ESPN 2 México y Disney+ Premium
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