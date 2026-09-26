Perú 1-1 Estados Unidos EN VIVO Y GRATIS por Amistoso FIFA: minuto a minuto

Perú y Estados Unidos se enfrentan en la ciudad de Orlando en el marco de la fecha FIFA. Sigue las incidencias de este prometedor encuentro.

Perú y Estados Unidos se enfrentan en el marco de un amistoso internacional por la fecha FIFA. El Inter&Co Stadium ubicado en la ciudad de Orlando es el escenario elegido para recibir a estas dos selecciones que atraviesan una etapa importante de reestructuración. A continuación, disfruta del minuto a minuto al estilo de Bolavip Perú para que no te pierdas ningún detalle del encuentro.

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El gol de Gianluca Lapadula

Gol de Lapadula y empata el marcador por ahora está salvando la cabeza del entrenador brasileño de Perú. pic.twitter.com/ab68Wqq7XA — emilio (@Uncafecommie) September 26, 2026

El gol de Justin Ellis

– Primera convocatoria con @USMNT. ✅

– Debut como titular en el estadio de tu equipo. ✅

– GOL a los 4 minutos en tu primer partido. ✅



¡Una tarde para el recuerdo para el delantero de @OrlandoCitySC, Justin Ellis! 🇺🇸💥 pic.twitter.com/4jTs7RHZ4T — MLS Español (@MLSes) September 26, 2026

Minuto a minuto del amistoso entre Perú vs. Estados Unidos

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Todos los detalles del amistoso entre Perú vs. Estados Unidos

Las alineaciones titulares del amistoso entre Perú vs. Estados Unidos

Perú | Pedro Gallese; Oliver Sonne, Miguel Araujo, Renzo Garcés, Marcos López; Wilder Cartagena, Yoshimar Yotún, Piero Magallanes, Jhonny Vidales; Jairo Vélez y Gianluca Lapadula. DT: Mano Menezes.

Estados Unidos | Matt Freese; Tyler Adams, Auston Trusty, Giovanni Reyna, Cavan Sullivan, Yunus Musah, Peyton Miller, Alex Freeman, Malik Tillman, George Campbell y Justin Ellis. DT: Mauricio Pochettino.

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Horarios del amistoso entre Perú vs. Estados Unidos

13:30 | Estados Unidos (Hora del Pacífico)

14:30 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras

15:30 | Colombia, Ecuador, Panamá y Perú

16:30 | Bolivia, Venezuela y Estados Unidos (Hora del Este)

17:30 | Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay

22:30 | España

Canales del amistoso entre Perú vs. Estados Unidos