Dónde ver EN VIVO amistoso Estados Unidos vs. México: hora, canales de TV y streaming online

Estados Unidos y México se ven las caras en Glendale, Arizona para el partido amistoso de este sábado 3 de octubre. Revisa horario, opciones de transmisión y más detalles del duelo.

Las selecciones de Estados Unidos y México se enfrentan HOY sábado 3 de octubre en un partido amistoso correspondiente a la fecha FIFA de septiembre-octubre. El duelo se juega en el State Farm Stadium de Glendale, Arizona, desde las 19:00 horas local (20:00 horas de México y 21:00 horas de Perú).

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La selección de ‘Las Barras y las Estrellas’ ha tenido dos impresionantes actuaciones en esta fecha FIFA. Primero, goleó a Perú por 4-1 y, luego, también le hizo cuatro a Chile para el triunfo 4-2. En ambos partidos hizo pruebas con varios jóvenes futbolistas, pero para este duelo ante los mexicanos se espera que el entrenador Mauricio Pochettino ponga lo mejor.

‘El Tri’ también ha hecho pruebas en sus partidos previos de preparación. Enfrentó a Colombia y a Perú y ambos encuentros terminaron con empate 1-1. Ahora, con Rafa Márquez en el cargo de entrenador, se espera también que se vea la mejor alineación posible en este duelo.

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¿Dónde ver EN VIVO Estados Unidos vs. México?

El partido amistoso entre Estados Unidos y México, que se disputa en el State Farm Stadium de Glendale, Arizona, cuenta con las siguientes señales y plataformas de transmisión confirmadas en cada país:

Estados Unidos: fuboTV , Peacock , Telemundo , Telemundo Deportes En Vivo , UNIVERSO , UNIVERSO NOW , TNT USA , HBO Max , Westwood One Sports , Fútbol de Primera Radio

, , , , , , , , , México: Canal 5 Televisa , TUDN , TUDN En Vivo , Azteca 7 , Azteca Deportes En Vivo y Claro Sports

, , , , y Argentina: ESPN 2 y Disney+ Premium

y Perú y el resto de Sudamérica (excepto Brasil): ESPN y Disney+ Premium

y Centroamérica: TUDN , Azteca Deportes En Vivo y Claro Sports

, y Caribe: Claro Sports

¿A qué hora se juega Estados Unidos vs. México?

Estados Unidos vs. México, amistoso internacional de la fecha FIFA de septiembre-octubre, que se juega este sábado 3 de octubre, tiene los siguientes horarios en cada país:

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19:00 | Estados Unidos (Hora del Pacífico)

| Estados Unidos (Hora del Pacífico) 20:00 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras

| México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras 21:00 | Colombia, Ecuador, Panamá y Perú

| Colombia, Ecuador, Panamá y Perú 22:00 | Bolivia, Venezuela y Estados Unidos (Hora del Este)

| Bolivia, Venezuela y Estados Unidos (Hora del Este) 23:00 | Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay

| Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay 4:00 | España (sábado 3 de octubre)

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