Las alineaciones confirmadas de Al Nassr vs. Al Diriyah con Cristiano Ronaldo: formaciones, cambios y bajas

CR7 vuelve a la actividad en la liga saudí. Al Nassr se enfrenta a Al Diriyah, equipo con múltiples figuras. Conoce las alineaciones que ponen Ange Postecoglou y Bruno Lage.

Al Nassr y Al Diriyah se enfrentan hoy viernes 9 de octubre en Alawwal Park por la fecha 8 de la Saudi Pro League 2026-27. Cristiano Ronaldo retorna a su equipo tras la polémica con Jorge Jesús en la Selección de Portugal. Los entrenadores Ange Postecoglou y Bruno Lage, respectivamente, tienen todo definido en sus alineaciones.

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Al Nassr busca el primer lugar de la tabla de posiciones de la Saudi Pro League. A su vez, busca dejar atrás los últimos partidos que disputó: el empate 1-1 ante Al Khaleej y la caída 4-0 ante Al Ain por la AFC Champions League Elite. Para ello, cuenta con casi todas sus figuras a disposición.

Al Diriyah, por su parte, viene de un empate ante Abha sin goles y está dentro del Top 10 de la liga. Cuenta con varias figuras con pasado en Europa para hacerle frente a CR7 y compañía. Además, en caso de ganar, se meterá en la pelea de arriba.

Alineación confirmada de Al Nassr

Ange Postecoglou cuenta nuevamente con Cristiano Ronaldo, tras su polémica salida de la concentración de la Selección de Portugal por diferencias con el entrenador Jorge Jesús. Al Nassr tiene a todos sus extranjeros a disposición para ir en busca de triunfo.

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Arquero: Bento

Defensores: Nawaf Boushal , Mohamed Simakan , Íñigo Martínez , Saad Al Nasser

, , , Volantes: Abdullah Al Khaibari , Samu Costa ; Kingsley Coman , João Félix , Sadio Mané

, ; , , Delantero: Cristiano Ronaldo.

Alineación confirmada de Al Diriyah

Bruno Lage también cuenta con sus extranjeros a disposición para jugar ante Al Nassr. Los jugadores que estuvieron con sus selecciones en la fecha FIFA han vuelto en buena forma, por lo que la alineación titular contaría con lo mejor para dar el golpe en el Alawwal Park.

Arquero: Nikola Vasilj

Defensores: Abdulaziz Al Faraj , Berat Djimsiti , Chancel Mbemba , Hussain Al Sibyani

, , , Volantes: Abdulelah Al Malki , Idrissa Gana Gueye , Enzo Millot

, , Delanteros: Óscar Rodríguez, Adil Boulbina y Darwin Núñez.

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Formaciones, cambios y bajas para Al Nassr vs. Al Diriyah

Ambos equipos tienen todo definido para el partido. En Al Nassr, no hay demasiadas novedades, ya que mantienen la base de su equipo titular, además del 4-2-3-1 como sistema táctico. Por su parte, Al Diriyah tiene un 4-3-3, sistema favorito de su entrenador.

En el conjunto de Ange Postecoglou, vuelve a la consideración Kingsley Coman, recuperado de una lesión. En tanto, entre las bajas destacan Abdulelah Al Amri, Sultan Al Ghanam, Nawaf Al Aqidi y Abdulrahman Ghareeb.

Por su parte, Bruno Lage tampoco haría demasiadas modificaciones con respecto a su último partido, aunque sí jugaría desde el arranque Óscar Rodríguez. En tanto, entre sus principales ausentes, aparece el defensor Qasem Lajami.