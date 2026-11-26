CR7 entra en los últimos meses de su contrato, pero no hay una definición sobre su futuro. De todas maneras, ya puso fecha para definir qué es lo que hará con su carrera.

Cristiano Ronaldo tiene, hasta antes del partido ante Al Hazm este 28 de noviembre, 987 goles. Le quedan solamente 13 para llegar al número 1.000, su máxima ambición antes de ponerle punto final a su magnífica carrera profesional. Sin embargo, una información que surge desde Arabia Saudita, pone un alto a cualquier especulación sobre su futuro.

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Según reveló el periodista deportivo Abdulaziz Al-Osaimi en su cuenta de X (@a_altamimi11), Cristiano Ronaldo le ha dicho a personas de su entorno que todavía no decidió si se retirará a final de temporada. Por lo cual, existe una posibilidad de que extienda su carrera por más tiempo.

De acuerdo a la información de la mencionada fuente, el propio CR7 pospuso su decisión sobre su futuro para el final de temporada. Quiere evaluar personalmente su situación personal, la deportiva y todo lo que puede venir para la campaña 2027-28.

Cristiano Ronaldo evalúa aún su futuro (X @a_altamimi11).

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Cabe recordar que el ‘Bicho’ tiene contrato con Al Nassr hasta el final de la presente temporada 2026-27. Según el periodista Abdulaziz Al-Muraiseel, el portugués ya tiene sobre la mesa una oferta para renovar su contrato con el club saudí.

¡¡987 PARA CR7!! ¡CRISTIANO RONALDO SACÓ UN REMATE INFERNAL ANTE AL SADD Y ESTÁ A 13 GOLES DE LLEGAR A LOS MIL!



📺 La #AFC Champions League, por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/M0lw2ZBhYt — SportsCenter (@SC_ESPN) November 24, 2026

La intención del equipo de Riad es retener sea como sea a Cristiano para la siguiente temporada. A tal punto podría llegar esto que desde esta institución hay un plan para subir al plantel profesional a su hijo Cristiano Ronaldo Júnior, de 16 años y de 1,90 metros de altura.

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Las estadísticas de Cristiano Ronaldo en esta temporada 2026-27

CR7 tiene 11 goles anotados en 14 partidos disputados esta temporada con la camiseta de Al Nassr. Nueve de esos tantos los anotó en la Saudi Pro League 2026-27, mientras que los dos restantes fueron en la AFC Champions League Elite 2026-27.

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