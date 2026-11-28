Al Nassr busca volver al triunfo cuando enfrente este sábado a Al Hazm. CR7 busca acercarse más al gol número 1.000. Conoce hora, opciones de transmisión y más detalles.

Al Nassr visita este sábado 28 de noviembre desde las 7:15 A.M. (hora de Perú) a Al Hazm por la fecha 13 de la Saudi Pro League 2026-27. El King Abdullah Sports City Stadium, de Buraydah, Arabia Saudita, recibe al equipo de Cristiano Ronaldo y compañía en busca de un triunfo para recuperarse y volver a la pelea por el primer lugar de la tabla de posiciones.

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El conjunto amarillo y azul de Riad viene de una dura derrota 3-1 hace algunos días ante Al Ahli. Esto le hizo perder terreno con respecto al líder de la tabla, Al Qadisiya, que tiene 31 puntos. Con un triunfo, los dirigidos por Ange Postecoglou lo alcanzarán en la primera posición con el mismo puntaje. En tanto, CR7, con 987 goles, busca acercarse al número 1.000.

Al Hazm es uno de los equipos que está en la parte baja de la tabla de posiciones. Se ubica en el decimoquinto puesto con solo 10 puntos en 12 partidos. Por ahora, está fuera de la zona de descenso, pero solo un punto arriba de Al Fateh (9). El conjunto comandado por Jalel Kadri acumula seis partidos sin ganar en esta Saudi Pro League.

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¿Dónde ver EN VIVO Al Hazm vs. Al Nassr?

El partido entre Al Hazm y Al Nassr, que se disputa en el King Abdullah Sports City Stadium de Buraydah, cuenta con transmisión en vivo por TV y streaming online. Mira dónde ver el duelo en cada país:

Perú y toda Sudamérica, México y Centroamérica: Canal de YouTube Fox One MX

Brasil: YouTube Fox One MX , BandSports , Canal GOAT , Xsports y OneFootball

, , , y Estados Unidos: FOX Deportes , Fox Sports 2 , FOX One y fuboTV

, , y España: M+ Liga de Campeones, M+ Vamos 2 y M+ #Vamos Bar

¿A qué hora se juega Al Hazm vs. Al Nassr?

Al Hazm vs. Al Nassr, partido por la fecha 13 de la Saudi Pro League 2026-27, que se juega este sábado 28 de noviembre, tiene los siguientes horarios en cada país:

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4:15 A.M. | Estados Unidos (Hora del Pacífico)

| Estados Unidos (Hora del Pacífico) 6:15 A.M. | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras

| México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras 7:15 A.M. | Canadá, Colombia, Ecuador, Panamá, Perú y Estados Unidos (Hora del Este)

| Canadá, Colombia, Ecuador, Panamá, Perú y Estados Unidos (Hora del Este) 8:15 A.M. | Bolivia y Venezuela

| Bolivia y Venezuela 9:15 A.M. | Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay

| Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay 1:15 P.M. | España

| España 3:15 P.M. | Arabia Saudita

Las alineaciones para Al Hazm vs. Al Nassr

AL HAZM

ARQUERO: Jindrich Stanek

DEFENSAS: Mohammed Al Yami , Sultan Tunkar , Abdullah Al Shanqiti , Abdulrahman Al Dakheel , Ahmed Al Nakhli ;

, , , , ; VOLANTES: Sofiane Bendebka , Bonheur Mugisha , Aboubacar Bah ;

, , ; DELANTEROS: Amir Sayoud y Afimico Pululu .

y . DIRECTOR TÉCNICO: Jalel Kadri.

AL NASSR

ARQUERO: Bento ;

; DEFENSAS: Nawaf Boushal , Abdulelah Al Amri , Íñigo Martínez , Awad Aman ;

, , , ; VOLANTES: Ángelo , Samu Costa ;

, ; EXTREMOS / MEDIAPUNTA: Abdullah Al Hamdan , João Félix , Sadio Mané ;

, , ; DELANTERO: Cristiano Ronaldo .

. DIRECTOR TÉCNICO: Ange Postecoglou.

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