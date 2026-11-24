CR7 juega por la AFC Champions League Elite. Al Nassr juega un partido importante ante Al Sadd para meterse en zona de clasificación. Revisa horario, opciones de transmisión y más.

Al Nassr se juega un partido importante este martes 24 de noviembre por la AFC Champions League Elite 2026-27. Recibe en el Alawwal Park, de Riad, a Al Sadd de Qatar. Cristiano Ronaldo y compañía están obligados a ganar para seguir con chances de clasificar a octavos de final.

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Partido clave para el Al Nassr de Ange Postecoglou. Vienen de una dura derrota ante Al Ahli por 3-1 en la Saudi Pro League 2026-27. En tanto, en la AFC Champions League Elite ha tenido dificultades y tiene un partido menos jugado. Actualmente, está solo con 6 puntos y fuera de la zona de clasificación a octavos de final.

Al Sadd también está obligado a ganar, ya que no lo ha hecho en este torneo. Apenas tiene dos puntos en cuatro fechas y se juega su última chance de soñar con la instancia de los 16 mejores. El equipo de Razvan Lucescu, de todas maneras, viene de ganar 3-2 al Lusail SC y se ubica en el segundo lugar en la Qatar Stars League 2026-27.

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¿Dónde ver EN VIVO Al Nassr vs. Al Sadd?

El partido entre Al Nassr y Al Sadd, que se disputa en el Alawwal Park de Riad, Arabia Saudita, cuenta con transmisión por TV y streaming online. Mira por dónde verlo en cada país:

¿A qué hora se juega Al Nassr vs. Al Sadd?

Al Nassr vs. Al Sadd, partido correspondiente a la fase liga de la AFC Champions League Elite 2026-27, que se juega este martes 24 de noviembre, tiene los siguientes horarios de inicio:

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10:15 A.M. | Estados Unidos (Hora del Pacífico)

12:15 P.M. | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras

1:15 P.M. | Canadá, Colombia, Ecuador, Panamá, Perú y Estados Unidos (Hora del Este)

2:15 P.M. | Bolivia y Venezuela

3:15 P.M. | Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay

7:15 P.M. | España

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