Al Nassr se juega un partido importante este martes 24 de noviembre por la AFC Champions League Elite 2026-27. Recibe en el Alawwal Park, de Riad, a Al Sadd de Qatar. Cristiano Ronaldo y compañía están obligados a ganar para seguir con chances de clasificar a octavos de final.
Partido clave para el Al Nassr de Ange Postecoglou. Vienen de una dura derrota ante Al Ahli por 3-1 en la Saudi Pro League 2026-27. En tanto, en la AFC Champions League Elite ha tenido dificultades y tiene un partido menos jugado. Actualmente, está solo con 6 puntos y fuera de la zona de clasificación a octavos de final.
Al Sadd también está obligado a ganar, ya que no lo ha hecho en este torneo. Apenas tiene dos puntos en cuatro fechas y se juega su última chance de soñar con la instancia de los 16 mejores. El equipo de Razvan Lucescu, de todas maneras, viene de ganar 3-2 al Lusail SC y se ubica en el segundo lugar en la Qatar Stars League 2026-27.
¿Dónde ver EN VIVO Al Nassr vs. Al Sadd?
El partido entre Al Nassr y Al Sadd, que se disputa en el Alawwal Park de Riad, Arabia Saudita, cuenta con transmisión por TV y streaming online. Mira por dónde verlo en cada país:
- Perú: Disney+ Premium
- Argentina: Disney+ Premium
- Brasil: ESPN 4 y Disney+ Premium
- Bolivia: Disney+ Premium
- Chile: Disney+ Premium
- Colombia: Disney+ Premium
- Ecuador: Disney+ Premium
- Paraguay: Disney+ Premium
- Uruguay: Disney+ Premium
- Venezuela: Disney+ Premium
- Costa Rica: Disney+ Premium
- El Salvador: Disney+ Premium
- Guatemala: Disney+ Premium
- Honduras: Disney+ Premium
- Nicaragua: Disney+ Premium
- Panamá: Disney+ Premium
- República Dominicana: Disney+ Premium
- México: ESPN 4 y Disney+ Premium
- Estados Unidos: The AFC Hub YouTube
- España: The AFC Hub YouTube
Al Nassr le habría hecho una oferta a Cristiano Ronaldo para renovar contrato y evitar su retiro
¿A qué hora se juega Al Nassr vs. Al Sadd?
Al Nassr vs. Al Sadd, partido correspondiente a la fase liga de la AFC Champions League Elite 2026-27, que se juega este martes 24 de noviembre, tiene los siguientes horarios de inicio:
- 10:15 A.M. | Estados Unidos (Hora del Pacífico)
- 12:15 P.M. | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras
- 1:15 P.M. | Canadá, Colombia, Ecuador, Panamá, Perú y Estados Unidos (Hora del Este)
- 2:15 P.M. | Bolivia y Venezuela
- 3:15 P.M. | Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay
- 7:15 P.M. | España
DATOS CLAVE
- Al Nassr de Cristiano Ronaldo enfrenta a Al Sadd este martes 24 de noviembre.
- Inicia a las 12:15 P.M. (México) y 3:15 P.M. (Argentina) por Disney+ Premium.
- Al Nassr suma 6 puntos y Al Sadd tiene 2 en la Champions Elite.