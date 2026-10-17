Así fue el gol de Eryc Castillo para el 2-1 de Alianza Lima ante Atlético Grau

Eryc Castillo anotó su noveno gol en este Torneo Clausura 2026. A su vez, es el tanto número 18 en la temporada 2026.

Eryc Castillo apareció en un momento importante y adelantó a su equipo en el marcador. Al inicio del segundo tiempo, la ‘Culebra’ anotó el 2-1 para Alianza Lima ante Atlético Grau en el partido correspondiente a la fecha 12 del Torneo Clausura 2026. Fue su gol número 18 en esta temporada de la Liga 1.

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Al minuto 5 del complemento, un buen pase de Fernando Gaibor encontró con ventaja a Eryc Castillo, quien sacó el remate. Un bloqueo de Lucas Acevedo terminó complicando a Patricio Álvarez y a toda la defensa, ya que el balón le volvió a quedar al ecuatoriano, quien definió con el arco libre para el 2-1.

Este fue el noveno gol de ‘La Culebra’ en el Torneo Clausura 2026. Ya igualó la cantidad que convirtió en el Apertura, por lo que llegó a 18 anotaciones en toda la temporada, siendo el máximo goleador anual de toda la Liga 1.

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