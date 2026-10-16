¿Pedidos de Pablo Guede? Los fichajes que Alianza Lima evalúa para la temporada 2027

Una reciente información reveló que Alianza Lima tiene en la mira a tres jugadores de provincia y uno del Callao pensando en la próxima temporada. Conoce los detalles de estos intereses y si Pablo Guede tiene algo que ver.

Pensando en la próxima temporada, la directiva de Alianza Lima no quiere perder el tiempo y por ello es que tiene en la mira la posibilidad de cuatro fichajes que puedan darle otro aire de competitividad a la plantilla. Si bien no se ha podido conocer si es que se trata de un pedido explícito de un Pablo Guede que aún no renueva su vínculo contractual, claramente en Matute ya están trabajando.

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Fuente: Alianza Lima.

De acuerdo a una reciente información del periodista Enrique de la Rosa, quien siempre tiene muy novedades sobre la interna de Alianza Lima, se ha podido conocer que existen cuatro futbolistas en carpeta dentro de la directiva blanquiazul. Hablamos específicamente de Piero Magallanes, Mauricio Arrasco, Matías Córdova y Emilio Saba, quienes vienen rendiendo en este año 2026.

“En Alianza Lima están hablando con varios jugadores. Todavía no para traer a uno, sino para tenerlos como una oportunidad en caso se le vaya Cantero, tienen que reforzarse. Se han sentado con Magallanes, pero Magallanes se ha sentado con medio mundo”; contó en primera instancia Enrique de la Rosa durante la última edición del programa ‘Fútbol Champán‘ sobre las noticias en Matute.

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Asimismo, se dieron más detalles de los otros futbolistas mencionados que Alianza Lima viene evaluando. “Tengo entendido que el arquero de Comerciantes Unidos, con Matías Córdova. Tengo entendido que con Saba había un interés, pero hay un problema que apareció Montenegro. Igual lo tienen conversado o mapeado. Arrasco también lo tienen ahí en conversación”.

ALIANZA LIMA TIENE A PIERO MAGALLES, MAURICIO ARRASCO, EMILIO SABA Y MATÍAS CÓRDOVA COMO OPCIONES DE FICHAJES🔥⚽️



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¿Alianza Lima se alista para despedir a futbolistas de su actual plantilla?

Teniendo en cuenta que la directiva de Alianza Lima viene analizando posibles fichajes para la temporada 2027, durante las últimas horas han surgido algunas informaciones de que podrían darse algunas salidas de la actual plantilla. Alan Cantero sería uno de los jugadores que podría marcharse si es que Pablo Guede continúa al mando del equipo, tal y como lo mencionó Marcello Merizalde.

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Por otro lado, la continuidad de Eryc Castillo para el próximo año no está del todo garantizada. Resulta que desde el fútbol mexicano lo tienen en la mira y claramente podría representar un buen negocio económico para las arcas blanquiazules. Así lo informaron en el programa radial ‘Exitosa Deportes‘, lo cual refleja que un gran protagonista de Alianza Lima estaría diciendo adiós.

🔴🔵#ExitosaDeportes⚽⚽ | El productor de Exitosa Deportes, Juan Pablo Torres, señaló que el futbolista ecuatoriano Eryc Castillo cuenta con una oferta en México y que esta se concretará, por lo que abandonará Alianza Lima al acabar la presente temporada. Además, al tener… pic.twitter.com/7JcpVLqMCF — Exitosa Noticias (@exitosape) October 15, 2026

DATOS CLAVES

Alianza Lima evalúa fichar a Magallanes, Arrasco, Córdova y Saba para 2027 .

evalúa fichar a para . Alan Cantero dejaría Alianza Lima si el técnico Pablo Guede continúa al mando.

dejaría si el técnico continúa al mando. Eryc Castillo podría dejar Alianza Lima ante el interés del fútbol mexicano.