Eryc Castillo dejaría Alianza Lima a fin de año ante oferta desde México

Según Juan Pablo Torres, productor de Exitosa Deportes, Castillo tendría avanzada su llegada a la Liga MX. "Se va a dar", dijo.

Mientras Alianza Lima tiene la cabeza puesta en el Torneo Clausura Liga 1 2026, los rumores alrededor del futuro de Eryc Castillo están a la orden del día. Es que el futbolista ecuatoriano estaría en la mira del fútbol mexicano para dejar el club blanquiazul a final de temporada.

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‘La Culebra’ ha tenido una impresionante temporada, siendo el máximo goleador del equipo de Pablo Guede con 17 goles en 29 partidos. Su velocidad y desequilibrio tanto por banda como por dentro ha generado que desde el fútbol del exterior evalúen seriamente su llegada.

Según informó Juan Pablo Torres, productor de Exitosa Deportes, Eryc Castillo tendría muy avanzada su llegada a México. El nombre del equipo que lo contrataría no trascendió, pero sí insistió en que “se va a dar” y, así, Alianza Lima lo perdería a fines de este 2026.

“Se había comentado que tenía una oferta de México y lo que me dicen es que eso se va a dar. Castillo dejará Alianza Lima a fin de año. Es lo que me contaron: Castillo dejará Alianza Lima a fin de año. Ayer me lo firmaba hace un par de días. Ahora me dijeron que lo de Castillo con México está muy avanzado y que se va a dar”, aseguró Torres en el programa mencionado.

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🔴🔵#ExitosaDeportes⚽⚽ | El productor de Exitosa Deportes, Juan Pablo Torres, señaló que el futbolista ecuatoriano Eryc Castillo cuenta con una oferta en México y que esta se concretará, por lo que abandonará Alianza Lima al acabar la presente temporada. Además, al tener… pic.twitter.com/7JcpVLqMCF — Exitosa Noticias (@exitosape) October 15, 2026

Alianza Lima tiene la última palabra

De todas maneras, Alianza Lima tiene la última palabra en el futuro de Eryc Castillo. Es que el contrato que une al ecuatoriano con el club de La Victoria se extiende hasta diciembre de 2028, es decir que tiene todavía dos temporadas más por delante.

En todo caso, desde México, no sólo deberán arreglar las condiciones del contrato de ‘La Culebra’ sino que deben negociar con los ‘Blanquiazules’. Diferente será si el propio Castillo eleva un pedido para que lo dejen ir a dicho país en busca de mejores oportunidades. Todo dependerá de lo que decidan los directivos.

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No hay oferta formal por Eryc Castillo

A pesar de que las negociaciones por Eryc Castillo desde México estarían avanzadas, como contó Torres, según el periodista Mauricio Loret de Mola, no hay una oferta formal.

En el programa Desmarcados de Denganche, Loret de Mola también afirmó que ‘La Culebra’ sí cuenta con un interés desde el exterior, pero que no hay una oferta formal que haya llegado. En tanto, no hay información si Alianza Lima ha recibido algún tipo de ofrecimiento por él.

¡𝗡𝗢 𝗛𝗔𝗬 𝗡𝗔𝗗𝗔 𝗙𝗢𝗥𝗠𝗔𝗟 𝗣𝗢𝗥 𝗖𝗔𝗦𝗧𝗜𝗟𝗟𝗢! 👀⚪️🔵



🗣️ @Mauricioldm1: "Se ha especulado con una posible salida de Eryc Castillo a fin de año. He consultado directamente con el círculo cercano del futbolista y me dicen que hay interés, pero que, por el momento, no… pic.twitter.com/QcQ6xF2N2f — DENGANCHE (@denganche) October 16, 2026

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De todas maneras, esto no quita que el ecuatoriano sea uno de los nombres a seguir durante estas semanas donde el mercado empezará a moverse con vistas al 2027.

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